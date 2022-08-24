Литва является поклонницей того, чтобы запретить въезд россиян на уровне Евросоюза. В то же время, если не удастся это реализовать, страны Балтии могут ввести специальный тест. Детали рассказал Габриелюс Ландсбергис – глава МИД Литвы.

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Мы ищем европейское решение, потому что оно наиболее устойчивое и юридически правильное. Если такое не будет найдено, мы не исключаем возможности поиска регионального решения, включающего страны Балтии, Польшу и, возможно, Финляндию,

– заявил Ландсбергис.

У россиян могут спрашивать:

чей Крым;

об их отношении к войне России с Украиной.

Как ЕС может аргументировать запрет выдавать туристические визы россиянам

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подсказал, как ЕС может аргументировать свое решение упразднить выдачу шенгенских виз для россиян. Всемирная туристическая организация ООН прекратила членство России. Все потому, что "туризм – это опора мира и международной дружбы".

Кулеба подчеркнул, что действия страны-оккупанта противоречат этим принципам. Глава МИД Украины подчеркнул, что именно это вполне применимо для запрета ЕС, а также стран G7 на выдачу виз россиянам.

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