Про це 24 каналу розповів білоруський опозиціонер Павло Латушко. За його словами, план має виконуватися білоруськими спецслужбами.
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Що передбачає план провокацій
Цей план передбачає знищення поховань польських солдатів на території білорусі, зокрема вже було зафіксовано 5 таких фактів. А також закриття шкіл та позбавлення права на вивчення польської мови для їх етнічної меншини. Так, нещодавно була закрита й одна з двох литовських шкіл у білорусі.
Актуальною залишається й проблема мігрантів на кордоні білорусі з цими країнами, де постійно фіксуються нелегальні спроби перетину державного кордону. На цьому й базуються наративи пропаганди.
Як пропагандисти використовують Польщу і Литву у своїх цілях
Латушко розповів, що генерал збройний сил білорусі козловський, який відповідає за ідеологію, у москві на конференції заявив, нібито "поляки хочуть їх завоювати", а "литовці думають тільки про відродження Великого князівська Литовського".
Йде така інформаційно-пропагандистська робота й створення конфлікту з литовцями та поляками всередині білорусі. А це, як основа для подальших ймовірних дій. Те, що план провокацій з Польщею та Литвою затверджений – це безперечно,
– додав білоруський опозиціонер.
Однак від кремля залежить, чи буде цей план залучений до роботи. За словами Латушка, росія зацікавлена в тому, щоб відрізати білорусь за кордонами з Польщею, Литвою та Україною для її подальшої анексії.
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Що відбувається в білорусі: останні новини
- У білорусі почали відновлювати російські військові літаки. міністерство оборони білорусі та уряд росії вже підписали термінові контракти на здійснення ремонтно-відновлювальних робіт авіаційної техніки. В основному працюють з літаками типу МіГ-29 та його модифікаціями.
- Загроза вторгнення білоруської армії в Україну існує. Однак зараз немає жодних підстав стверджувати, що напад точно станеться найближчим часом. Утім, якщо російські військові знову почнуть масово з'являтися поблизу кордону з Україною, тоді загроза стане реальнішою. Наразі такого немає.
- У прикордонних областях білорусі продовжуються тренування зі зв'язку. Хоч суттєвих змін на Волинському та Поліському напрямках немає, загроза ракетних ударів з території країни залишається високою.