Про це 24 каналу розповів білоруський опозиціонер Павло Латушко. За його словами, план має виконуватися білоруськими спецслужбами.

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Що передбачає план провокацій

Цей план передбачає знищення поховань польських солдатів на території білорусі, зокрема вже було зафіксовано 5 таких фактів. А також закриття шкіл та позбавлення права на вивчення польської мови для їх етнічної меншини. Так, нещодавно була закрита й одна з двох литовських шкіл у білорусі.

Актуальною залишається й проблема мігрантів на кордоні білорусі з цими країнами, де постійно фіксуються нелегальні спроби перетину державного кордону. На цьому й базуються наративи пропаганди.

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Латушко розповів, що генерал збройний сил білорусі козловський, який відповідає за ідеологію, у москві на конференції заявив, нібито "поляки хочуть їх завоювати", а "литовці думають тільки про відродження Великого князівська Литовського".

Йде така інформаційно-пропагандистська робота й створення конфлікту з литовцями та поляками всередині білорусі. А це, як основа для подальших ймовірних дій. Те, що план провокацій з Польщею та Литвою затверджений – це безперечно,

– додав білоруський опозиціонер.

Однак від кремля залежить, чи буде цей план залучений до роботи. За словами Латушка, росія зацікавлена в тому, щоб відрізати білорусь за кордонами з Польщею, Литвою та Україною для її подальшої анексії.

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