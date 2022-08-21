Об этом 24 каналу рассказал белорусский оппозиционер Павел Латушко. По его словам, план должен выполняться белорусскими спецслужбами.
Достойно внимания Что может заставить белорусов выйти на протесты: Латушко назвал предпосылки
Что предполагает план провокаций
Этот план предусматривает уничтожение захоронений польских солдат на территории беларуси, в том числе уже было зафиксировано 5 таких фактов. А также закрытие школ и лишение права на изучение польского языка для их этнического меньшинства. Так, недавно была закрыта и одна из двух литовских школ в беларуси.
Актуальной остается и проблема мигрантов на границе беларуси с этими странами, где постоянно фиксируются нелегальные попытки пересечения государственной границы. На этом и базируются нарративы пропаганды.
Как пропагандисты используют Польшу и Литву в своих целях
Латушко рассказал, что генерал вооруженный сил белоруси Козловский, отвечающий за идеологию, в москве на конференции заявил, что "поляки хотят их завоевать", а "литовцы думают только о возрождении Великого княжества Литовского".
Идет такая информационно-пропагандистская работа и создание конфликта с литовцами и поляками внутри беларуси. А это как основа для дальнейших возможных действий. То, что план провокаций с Польшей и Литвой утвержден – это безусловно,
– добавил белорусский оппозиционер.
Однако от кремля зависит, будет ли этот план вовлечен в работу. По словам Латушко, россия заинтересована в том, чтобы отрезать беларусь за границами с Польшей, Литвой и Украиной для дальнейшей аннексии.
Латушко рассказал о пропаганде в беларуси: смотрите видео
Что происходит в беларуси: последние новости
- В беларуси начали восстанавливать российские военные самолеты. министерство обороны беларуси и правительство россии уже подписали срочные контракты на осуществление ремонтно-восстановительных работ авиационной техники. В основном работают с самолетами типа МиГ-29 и его модификациями.
- Угроза вторжения белорусской армии в Украину существует. Однако сейчас нет никаких оснований утверждать, что нападение точно произойдет в ближайшее время. Впрочем, если российские военные снова начнут массово появляться вблизи границы с Украиной, тогда угроза станет более реальной. Пока такого нет.
- В приграничных областях беларуси продолжаются тренировки по связи. Хотя существенных изменений на Волынском и Полесском направлениях нет, угроза ракетных ударов с территории страны остается высокой.