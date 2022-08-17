Про це 24 каналу розповів білоруський опозиціонер та керівник народного антикризового управління білорусі Павло Латушко. За його словами, зараз немає 100% загрози, що білоруси таки ризикнуть напасти на Україну. Однак в будь-якому випадку потрібно бути готовим до такої потенційної загрози.

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Утім, якщо російські військові знову почнуть у масових кількостях з'являтися поблизу кордону з Україною, тоді загроза стане реальнішою. Зараз такого немає.

лукашенку немає сенсу відправляти війська в Україну

У білорусі і так зараз складна економічна ситуація. Будь-яке відправлення білоруських військ до України запустить ще більші проблеми для режиму лукашенка.

Латушко впевнений, що це поглибить сильні дестабілізаційні процеси в його державі. Що сказати, якщо рівень ВВП білорусі вже впав на 5,2%. А цифри, скоріш за все, занижені.

Вчора опублікували статистику, що ВВП білорусі впало на 5,2%. Як колишній член уряду в часи сидорського та м'ясниковича, скажу, що ці цифри завжди "малювалися", щоб все сподобалося лукашенку. Зараз дані закриті, але впевнений, що падіння значно більше, – зазначив Латушко.

Він додав, що загальні настрої білорусів зараз критичні. У них скорочується зарплата, а економічна криза лише поглиблюється. Якщо лукашенко ще й додумається кинути війська в Україну, то усі проблеми стануть для нього ще критичнішими.

Латушко про те, чи нападе білорусь на Україну: дивіться відео

Нагадаємо, як зазначив речник Національної гвардії України Руслан Музичук, ситуація на Волинському та Поліському напрямках за останній час кардинально не змінилася. Утім, досі існує загроза ракетних обстрілів з боку білорусі.

За словами радника міністра внутрішніх справ Ростислава Смірнова, хоч білоруська армія продовжує навчання поблизу кордону з Україною, однак вони не готові вступити війну. На це є цілком логічні причини – мотивація білоруських військових, наявність озброєння та кількість особового складу. На цей момент ймовірність вторгнення білорусів – незначна.