Про це 24 каналу розповів білоруський опозиціонер та колишній міністр культури білорусі Павло Латушко. За його словами, зараз лукашенко цілком підходить кремлю, адже виконує усі забаганки путіна. Але хто зна, що станеться через деякий час.

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В певний момент кремль його замінить

На думку Латушка, кремлю вигідно, щоб лукашенко був при владі під час повномасштабної війни росії проти України. Самопроголошений президент слухняно виконує всі вимоги путіна: від підкорення військовій стратегії – до часткової передачі суверенітету.

лукашенко виконує всі доручення. Він потихеньку на очах віддає суверенітет, повністю підкорюється військовій стратегії росії і контролює всередині країни протести, – зазначив Павло Латушко.

Одна з небагатьох речей, яка досі справді залишилася в лукашенка – силовий блок, який може гасити протести у білорусі. путіна цілком це влаштовує, адже не доводиться псувати власний імідж через побиття та катування білоруських активістів.

Утім, все цілком може змінитися з часом. В лукашенка не зовсім надійна ситуація.

В необхідний момент кремль його поміняє. Поки такий момент не настав, – наголосив Латушко.

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