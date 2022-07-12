Об этом 24 каналу рассказал белорусский оппозиционер и бывший министр культуры беларуси Павел Латушко. По его словам, сейчас лукашенко вполне подходит кремлю, ведь выполняет все прихоти путина. Но кто знает, что произойдет через некоторое время.
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В какой-то момент кремль его заменит
По мнению Латушко, кремлю выгодно, чтобы лукашенко был у власти во время полномасштабной войны россии против Украины. Самопровозглашенный президент послушно выполняет все требования путина: от покорения военной стратегии – к частичной передаче суверенитета.
лукашенко выполняет все доверенности. Он потихоньку на глазах отдает суверенитет, полностью подчиняется военной стратегии россии и контролирует внутри страны протесты,
– отметил Павел Латушко.
Одна из немногих вещей, которая до сих пор действительно оставалась у лукашенко – силовой блок, который может гасить протесты в беларуси. путина целиком это устраивает, ведь не приходится портить собственный имидж из-за избиений и пыток белорусских активистов.
Впрочем, все вполне может измениться с течением времени. У лукашенко не совсем надежная ситуация.
В нужный момент кремль его поменяет. Пока такой момент не наступил,
– подчеркнул Латушко.
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- Напомним, недавно путин провел переговоры с лукашенко в телефонном режиме. Они обсуждали войну в Украине и ограничения, которые ввела Литва в отношении Калининграда.
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- Ранее в Генеральном штабе ВСУ отмечали, что белорусская армия активизировалась на границе с Украиной. Они ведут разведку и продлили запрет на полеты на юге страны.