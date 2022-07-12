Об этом 24 каналу рассказал белорусский оппозиционер и бывший министр культуры беларуси Павел Латушко. По его словам, сейчас лукашенко вполне подходит кремлю, ведь выполняет все прихоти путина. Но кто знает, что произойдет через некоторое время.

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В какой-то момент кремль его заменит

По мнению Латушко, кремлю выгодно, чтобы лукашенко был у власти во время полномасштабной войны россии против Украины. Самопровозглашенный президент послушно выполняет все требования путина: от покорения военной стратегии – к частичной передаче суверенитета.

лукашенко выполняет все доверенности. Он потихоньку на глазах отдает суверенитет, полностью подчиняется военной стратегии россии и контролирует внутри страны протесты,

– отметил Павел Латушко.

Одна из немногих вещей, которая до сих пор действительно оставалась у лукашенко – силовой блок, который может гасить протесты в беларуси. путина целиком это устраивает, ведь не приходится портить собственный имидж из-за избиений и пыток белорусских активистов.

Впрочем, все вполне может измениться с течением времени. У лукашенко не совсем надежная ситуация.

В нужный момент кремль его поменяет. Пока такой момент не наступил,

– подчеркнул Латушко.

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