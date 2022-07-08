На Волинському та Поліському напрямках підрозділи збройних сил білорусі продовжують проявляти свою активність та надмірну цікавість. Тим часом на сіверському напрямку поки що без змін.
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Що відбувається на Волині та Поліссі
Згідно з даними Генштабу, на цих напрямках білоруси ведуть розвідку та посилюють заходи протидії технічним засобам розвідки, насамперед БпЛА.
Країна продовжила заборону на польоти
Самопроголошена влада білорусі продовжила дію закриття повітряного простору над південною частиною країни до 7 жовтня поточного року. Варто зауважити, що заборона на польоти цивільних повітряних суден діє з 24 лютого поточного року.
Чутки про ймовірний напад Білорусі: що потрібно знати
- Останнім часом ширяться чутки про те, що білоруські війська теж можуть взяти участь у війні проти України. В Міноборони вважають, що у росії може бути декілька сценаріїв, але у кремлі орієнтуються за ситуацією й обирають ефективний для них саме у певний момент.
- Раніше у МВС попередили, що білоруси можуть перекинути на Волинь диверсійно-розвідувальні групи, щоб розфокусувати та відтягнути Збройні Сили України.
- У ГУР вважають, що білоруські війська можуть атакувати Україну лише у складі російсько-білоруського угруповання. Але наразі розвідка не бачить ознак того, що білорусь може наступати найближчим часом.
- Проте в Генштабі ЗСУ наголошують, що загроза обстрілів із білорусі зберігається. Там вже перевіряють системи управління й оповіщення.
Зауважимо, що самопроголошений президент олександр лукашенко продовжив військові навчання в країні до середини липня.
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