Про це 24 каналу розповів литовський журналіст та телеведучий Андрюс Тапінас. За його словами, литовці добре розуміють, що їхня країна – це фактично остання межа Євросоюзу.

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Ба більше, додав Тапінас, Литва – в принципі, "остання межа цивілізованого світу". Далі вже йдуть білорусь і росія.

"Це і наша війна"

Таке сусідство може дуже дорого коштувати Литві.

Ми завжди маємо бути пильними. Це не тільки ваша війна. Це і наша війна. Так, ми не можемо боротися на полі бою разом із вашими бійцями. Але ми повинні допомагати, чим можемо,

– наголосив журналіст.

Тому, за словами Тапінаса, громадяни Литви активно долучаються до допомоги Україні.

Що Литва планує купити для України

Влада країни теж виконує свої зобов'язання. Зокрема, литовські політики працюють на дипломатичному фронті, переконуючи великих партнерів у Євросоюзі також зробити свій внесок у допомогу Києву.

"Наприклад, ми зараз із дипломатами 2 країн активно шукаємо, що ще можна придбати для України", – додав телеведучий.

За його словами, у Литві планують оголосити великий збір коштів, до якого могли б долучитися громадяни 3 або 4 країн.

Разом ми могли б прибрати щось велике для України. Якісь військові вертольоти чи винищувачі,

– сказав Тапінас.

На жаль, поки що цей процес безуспішний.

У чому складнощі із новою допомогою

Журналіст повідомив, що поки не вдалося знайти країну, яка б погодилася продати таку військову техніку.

"Але ми не складаємо руки. Ми і далі будемо намагатися знайти тих, хто би захотів продати це (винищувач – 24 канал). А кошти ми знайдемо", – наголосив Тапінас.

Він запевнив, що допомога від Литви не припиниться і ні про яку втому у цьому питанні не може бути й мови.

Литовський телеведучий Андрюс Тапінас розповів, як литовці планують допомогти українцям: дивіться відео

Як Литва допомагає Україні: найважливіше