Пакет допомоги, зазначили литовські урядовці, допоможе офіційному Києву в невідкладних відновлювальних роботах. У Литві переконані, що ці 10 мільйонів прискорять відбудову і сприятимуть поверненню багатьох українців додому.
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Це – кошти на критичну інфраструктуру
Українці переможуть, тому що на їхньому боці правда та рішучість захищати та будувати, і вони переважують руйнування та жорстокість агресора,
– заявила глава уряду Інгріда Шимоніте.
Очільниця Кабміну зауважила, що гроші офіційний Київ має витратити на критичну інфраструктуру, основні потреби та основні послуги. У Вільнюсі впевнені, що допомога Україні прискорить перемогу ЗСУ на полі бою.
На відбудову України знадобляться 750 мільярдів доларів
Зазначимо, що раніше Кабмін України повідомив про підготовку Плану відновлення України. На нього знадобляться 750 мільярдів доларів. У документі – понад 750 проєктів, більшість з яких мають бути реалізовані у 2023 – 2025 роках.
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Україна отримала 1,7 мільярда від США: коротко
- 12 липня прем'єр Денис Шмигаль повідомив про отримання 1,7 мільярда доларів допомоги. Гроші вже надійшли у державний бюджет.
- Надіслали кошти від Цільового фонду – Світового банку та США.
- Це вже другий транш від Вашингтона за останні 2 тижні. Загальна сума грантів становить 3 мільярда доларів.
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