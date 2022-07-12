Пакет допомоги, зазначили литовські урядовці, допоможе офіційному Києву в невідкладних відновлювальних роботах. У Литві переконані, що ці 10 мільйонів прискорять відбудову і сприятимуть поверненню багатьох українців додому.

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Це – кошти на критичну інфраструктуру

Українці переможуть, тому що на їхньому боці правда та рішучість захищати та будувати, і вони переважують руйнування та жорстокість агресора,

– заявила глава уряду Інгріда Шимоніте.

Очільниця Кабміну зауважила, що гроші офіційний Київ має витратити на критичну інфраструктуру, основні потреби та основні послуги. У Вільнюсі впевнені, що допомога Україні прискорить перемогу ЗСУ на полі бою.

Зверніть увагу! Допомогу – 10 мільйонів євро – передадуть Національному банку України.

На відбудову України знадобляться 750 мільярдів доларів

Зазначимо, що раніше Кабмін України повідомив про підготовку Плану відновлення України. На нього знадобляться 750 мільярдів доларів. У документі – понад 750 проєктів, більшість з яких мають бути реалізовані у 2023 – 2025 роках.

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Україна отримала 1,7 мільярда від США: коротко

12 липня прем'єр Денис Шмигаль повідомив про отримання 1,7 мільярда доларів допомоги. Гроші вже надійшли у державний бюджет.

Надіслали кошти від Цільового фонду – Світового банку та США.

Це вже другий транш від Вашингтона за останні 2 тижні. Загальна сума грантів становить 3 мільярда доларів.

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