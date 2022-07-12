Пакет помощи, отметили литовские члены правительства, поможет официальному Киеву в неотложных восстановительных работах. В Литве убеждены, что эти 10 миллионов ускорят восстановление и будут способствовать возвращению многих украинцев домой.

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Это – средства на критическую инфраструктуру

Украинцы победят, потому что на их стороне правда и решимость защищать и строить, и они перевешивают разрушение и жестокость агрессора,

– заявила глава правительства Ингрида Шимоните.

Глава Кабмина отметила, что деньги официальный Киев должен потратить на критическую инфраструктуру, основные потребности и основные услуги. В Вильнюсе уверены, что помощь Украине ускорит победу ВСУ на поле боя.

Обратите внимание! Помощь – 10 миллионов евро – передадут Национальному банку Украины.

На восстановление Украины понадобится 750 миллиардов долларов

Напомним, ранее Кабмин Украины сообщил о подготовке Плана восстановления Украины. На него понадобится 750 миллиардов долларов. В документе – более 750 проектов, большинство из которых должны быть реализованы в 2023 – 2025 годах.

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Украина получила 1,7 миллиарда от США: коротко

12 июля премьер Денис Шмыгаль сообщил о получении 1,7 миллиарда долларов помощи. Деньги уже поступили в государственный бюджет.

Направили средства от Целевого фонда – Всемирного банка и США.

Это уже второй транш от Вашингтона за последние две недели. Общая сумма грантов составляет 3 миллиарда долларов.

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