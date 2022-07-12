О получении финансовой помощи рассказал премьер-министр Украины Денис Шмигаль. Глава правительства поблагодарил официального Вашингтона и лично президента Джо Байдена за такую весомую поддержку.
Ранее Украина получит 1,7 миллиарда долларов грантовой помощи: на что направят деньги
Это уже второй грант США за последние 2 недели
Шмигаль отметил, что это уже второй грант США за последние две недели. Общая сумма помощи составила 3 миллиарда в американской валюте.
Ранее в украинском правительстве сообщалось, что эти средства должны пойти на покрытие расходов госбюджета. В частности, речь идет об оплате медицинских услуг по системе медицинских гарантий.
В Минфине назвали статьи крупнейших расходов госбюджета
Отметим, в украинском Министерстве финансов перечислили самые большие статьи расходов государственного бюджета с начала войны. Государственная казначейская служба сообщила, что по состоянию на 1 июля 2022 года общая сумма кассовых расходов общего фонда государственного бюджета составляла 812,7 миллиарда гривен.
Самые большие статьи расходов:
- Оплата труда с начислениями.
- Социальное обеспечение.
- Обслуживание государственного долга.
- Трансферты местным бюджетам.
Читайте также Коллекторам запретят взыскивать долги с военных и членов их семей
План восстановления Украины: коротко
- Кабмин Украины разработал план восстановления Украины после войны , рассчитанный на десятилетия.
- В этом плане – 850 проектов, большинство из них рассчитаны на 2023 – 2035 годы.
- Приблизительный размер финансирования составляет около 750 миллиардов долларов.
- Планируется, что ежегодный прирост ВВП составит 7%.
Смотрите в видео – Зеленский поручил разработать экзамен для получения украинского гражданства: