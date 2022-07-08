Расходы из общего фонда госбюджета
В Минфине рассказали, что в июне было профинансировано 232,4 миллиарда гривен, или 28,6% от общей суммы.
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Крупнейшие статьи расходов госбюджета
- Оплата труда с начислениями – 305 миллиардов гривен (в том числе в июне – 98,7 миллиарда гривен), или 37,5% от общего объема расходов, потраченных за период войны. В том числе на денежное содержание военнослужащих – 225,8 миллиарда гривен (в июне – 75,7 миллиарда гривен);
- Социальное обеспечение (выплата пенсий, пособий, стипендий) – 175,3 миллиарда гривен (в июне – 50,6 миллиарда гривен), или 21,6%.
- Обслуживание государственного долга – 62,1 миллиарда гривен (в июне – 11,6 миллиарда гривен), или 7,6%;
- Трансферты местным бюджетам – 57,6 миллиарда гривен (в июне – 19 миллиардов гривен) или 7,1%.
Расходы из общего фонда госбюджета с 24 февраля по 1 июля / Инфографика 24 канала
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