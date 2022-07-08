Видатки із загального фонду держбюджету
У Мінфіні розповіли, що у червні було профінансовано 232,4 мільярда гривень, або 28,6% від загальної суми.
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Найбільші статті видатків держбюджету
- Оплата праці з нарахуваннями – 305 мільярдів гривень (у тому числі у червні – 98,7 мільярда гривень), або 37,5% від загального обсягу видатків витрачених за період війни. У тому числі на грошове утримання військовослужбовців – 225,8 мільярда гривень (у червні – 75,7 мільярда гривень);
- Соціальне забезпечення (виплату пенсій, допомоги, стипендій) – 175,3 мільярда гривень (у червні – 50,6 мільярда гривень), або 21,6%.
- Обслуговування державного боргу – 62,1 мільярда гривень (у червні – 11,6 мільярда гривень), або 7,6%;
- Трансферти місцевим бюджетам – 57,6 мільярда гривень (у червні – 19 мільярдів гривень), або 7,1%.
Видатки із загального фонду держбюджету з 24 лютого по 1 липня / Інфографіка 24 каналу
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