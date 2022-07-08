Соответствующий законопроект №7414 был одобрен во время первого чтения парламента 8 июля.

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В этом законопроекте кредиторам и коллекторам предлагают запретить взимать долги с военных и их семей.

С кого запретят взимать долги

Кредиторам и коллекторам хотят запретить взимать долги во время военного и чрезвычайного положения с:

военнослужащих Вооруженных Сил Украины, других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований и правоохранительных органов специального назначения – граждан Украины, исполняющих воинскую обязанность за пределами Украины, и членов их семей;

военнослужащих, ставших лицами с инвалидностью вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы и членов их семей, а также членов семей погибших, умерших или пропавших без вести военнослужащих;

военнообязанных и резервистов, призванных на учебное и специальное собрание, и членов их семей;

членов добровольческих формирований территориальных общин во время их участия в мероприятиях подготовки добровольческих формирований территориальных общин и выполнения задач территориальной обороны Украины; а также его близких лиц (членов семьи заемщика), представителей, наследников, поручителей или имущественных поручителей, третьих лиц, взаимодействие с которыми предусмотрено договором о потребительском кредите.

Какие украинцы могут получить деньги от государства

Напомним, что все внутренне перемещенные лица могут рассчитывать на денежную помощь от государства или международных организаций. Прежде всего, это касается переселенцев из регионов, которые находятся в зоне боевых действий или во временной оккупации, а именно: Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Луганской, Николаевской, Сумской, Харьковской и Херсонской областей.

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