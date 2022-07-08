О том, какова ситуация с выплатой пенсий в июле, рассказали в Пенсионном фонде. Там отметили, что уполномоченные банки засчитали на счета пенсионеров 100% профинансированных сумм.

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Укрпочта доставила 33% выплат за июль

Между тем, в Укрпочте отчитались: по состоянию на 6 июля сотрудники компании доставили уже 33,4% профинансированной суммы.

В июле, говорят в ПФУ, предоставили 173 тысячи услуг лицам, которые обратились в органы Пенсионного фонда. Только за 7 июля – 36 тысяч.

В ПФУ объяснили, как получать пенсии переселенцам

В Пенсионном фонде заверили, что все вынужденно перемещенные лица могут получить пенсионные выплаты по временному месту жительства. Те пенсионеры, которые получали деньги Укрпочтой, могут сделать это с помощью платежной системы "Быстрая копейка" Ощадбанка.

Также есть вариант с внутренними перевести по Укрпочте. Следует заметить, что если выплаты человек не получает в течение 6 месяцев, то их могут заморозить. Для восстановления нужно обращаться в Пенсионный фонд.

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Как получить пенсии украинцам, которые выехали за границу:

У пенсионеров, получавших деньги на карточку, не будет никаких изменений. Выплаты будут поступать им, как обычно.

Тем, кто воспользовался услугами Укрпочты, следует изменить способ получения пенсий.

Надо открыть счет онлайн, тогда через веб-портал Пенсионного фонда оставить заявку.

Для этого пенсионерам потребуется электронная подпись, которой нужно заверять анкету. Также понадобятся и скан-копии документов.

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