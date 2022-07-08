Про те, яка ситуація з виплатою пенсій у липні, розповіли у Пенсійному фонді. Там зазначили, що уповноважені банки зарахували на рахунки пенсіонерів 100% сум, які профінансували.

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Укрпошта доставила 33% виплат за липень

Тим часом в Укрпошті відзвітували: станом на 6 липня співробітники компанії доставили вже 33,4% профінансованої суми.

У липні, кажуть у ПФУ, надали 173 тисячі послуг особам, які звернулись до органів Пенсійного фонду. Лише за 7 липня – 36 тисяч.

У ПФУ пояснили, як отримувати пенсії переселенцям

У Пенсійному фонді запевнили, що всі вимушено переміщені особи можуть отримати пенсійні виплати за тимчасовим місцем проживання. Ті пенсіонери, які отримували гроші Укрпоштою, можуть зробити це з допомогою платіжної системи "Швидка копійка" Ощадбанку.

Також є варіант з внутрішніми переказати Укрпоштою. Варто зауважити, що, якщо виплати людина не отримує протягом 6 місяців, то їх можуть заморозити. Для відновлення – потрібно звертатись до Пенсійного фонду.

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Як отримати пенсії тим українцям, які виїхали за кордон:

У пенсіонерів, які отримували гроші на картку, не буде жодних змін. Виплати надходитимуть їм, як завжди.

Тим, хто користався послугами Укрпошти, слід змінити спосіб отримання пенсій.

Треба відкрити рахунок онлайн, тоді через вебпортал Пенсійного фонду залишити заявку.

Для цього пенсіонерам буде потрібен електронний підпис, яким треба завіряти анкету. Також знадобляться і скан-копії документів.

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