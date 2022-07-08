Про те, яка ситуація з виплатою пенсій у липні, розповіли у Пенсійному фонді. Там зазначили, що уповноважені банки зарахували на рахунки пенсіонерів 100% сум, які профінансували.
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Укрпошта доставила 33% виплат за липень
Тим часом в Укрпошті відзвітували: станом на 6 липня співробітники компанії доставили вже 33,4% профінансованої суми.
У липні, кажуть у ПФУ, надали 173 тисячі послуг особам, які звернулись до органів Пенсійного фонду. Лише за 7 липня – 36 тисяч.
У ПФУ пояснили, як отримувати пенсії переселенцям
У Пенсійному фонді запевнили, що всі вимушено переміщені особи можуть отримати пенсійні виплати за тимчасовим місцем проживання. Ті пенсіонери, які отримували гроші Укрпоштою, можуть зробити це з допомогою платіжної системи "Швидка копійка" Ощадбанку.
Також є варіант з внутрішніми переказати Укрпоштою. Варто зауважити, що, якщо виплати людина не отримує протягом 6 місяців, то їх можуть заморозити. Для відновлення – потрібно звертатись до Пенсійного фонду.
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Як отримати пенсії тим українцям, які виїхали за кордон:
- У пенсіонерів, які отримували гроші на картку, не буде жодних змін. Виплати надходитимуть їм, як завжди.
- Тим, хто користався послугами Укрпошти, слід змінити спосіб отримання пенсій.
- Треба відкрити рахунок онлайн, тоді через вебпортал Пенсійного фонду залишити заявку.
- Для цього пенсіонерам буде потрібен електронний підпис, яким треба завіряти анкету. Також знадобляться і скан-копії документів.
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