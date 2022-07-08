Відповідний законопроєкт №7414 схвалили під час першого читання парламенту 8 липня.

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У цьому законопроєкті кредиторам і колекторам пропонують заборонити стягувати борги з військових та їхніх родин.

З кого заборонять стягувати борги

Кредиторам і колекторам хочуть заборонити стягувати борги під час воєнного та надзвичайних станів з:

військовослужбовців Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів спеціального призначення – громадян України, які виконують військовий обов’язок за межами України, та членів їх сімей;

військовослужбовців, які стали особами з інвалідністю внаслідок захворювання, пов'язаного з проходженням військової служби та членів їх сімей, а також членів сімей військовослужбовців, які загинули, померли чи пропали безвісти;

військовозобов'язаних та резервістів, призваних на навчальні та спеціальні збори, і членів їхніх сімей;

членів добровольчих формувань територіальних громад під час їхньої участі у заходах підготовки добровольчих формувань територіальних громад та виконання ними завдань територіальної оборони України; а також його близькими особами (членами сім’ї позичальника), представником, спадкоємцем, поручителем або майновим поручителем, третіми особами, взаємодія з якими передбачена договором про споживчий кредит.

Які українці можуть отримати гроші від держави

Нагадаємо, що всі внутрішньо переміщені особи можуть розраховувати на грошову допомогу від держави або від міжнародних організацій. Насамперед це стосується переселенців з регіонів, які перебувають у зоні бойових дій чи в тимчасовій окупації, а саме: Донецької, Дніпропетровської, Запорізької, Луганської, Миколаївської, Сумської, Харківської та Херсонської областей.

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