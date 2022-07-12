Про отримання фінансової допомоги розповів прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Глава уряду подякував офіційному Вашингтону та особисто президенту Джо Байдену за таку вагому підтримку.

Раніше Україна отримає 1,7 мільярда доларів грантової допомоги: на що спрямують гроші

Це вже другий грант США за останні 2 тижні

Шмигаль зазначив, що це вже другий грант США за останні два тижні. Загальна сума допомоги сягла 3 мільярдів в американській валюті.

Раніше в українському уряді повідомляли, що ці кошти мають піти на покриття видатків держбюджету. Зокрема, мовиться про оплату медичних послуг за системою медичних гарантій.

У Мінфіні назвали статті найбільших видатків держбюджету

Зазначимо, в українському Міністерстві фінансів перерахували найбільші статті видатків державного бюджету з початку війни. Державна казначейська служба повідомила, що станом на 1 липня 2022 загальна сума касових видатків загального фонду державного бюджету становила 812,7 мільярда гривень.

Найбільші статті видатків:

Оплата праці з нарахуваннями.

Соціальне забезпечення.

Обслуговування державного боргу.

Трансферти місцевим бюджетам .

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План відбудови України: коротко

Кабмін України розробив план відновлення України після війни, розрахований на десятиріччя.

У цьому плані – 850 проєктів, більшість з них розраховані на 2023 – 2035 роки.

Приблизний розмір фінансування сягає близько 750 мільярдів доларів.

Планується, що щорічний приріс ВВП сягатиме 7%.

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