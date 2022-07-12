Про отримання фінансової допомоги розповів прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Глава уряду подякував офіційному Вашингтону та особисто президенту Джо Байдену за таку вагому підтримку.
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Це вже другий грант США за останні 2 тижні
Шмигаль зазначив, що це вже другий грант США за останні два тижні. Загальна сума допомоги сягла 3 мільярдів в американській валюті.
Раніше в українському уряді повідомляли, що ці кошти мають піти на покриття видатків держбюджету. Зокрема, мовиться про оплату медичних послуг за системою медичних гарантій.
У Мінфіні назвали статті найбільших видатків держбюджету
Зазначимо, в українському Міністерстві фінансів перерахували найбільші статті видатків державного бюджету з початку війни. Державна казначейська служба повідомила, що станом на 1 липня 2022 загальна сума касових видатків загального фонду державного бюджету становила 812,7 мільярда гривень.
Найбільші статті видатків:
- Оплата праці з нарахуваннями.
- Соціальне забезпечення.
- Обслуговування державного боргу.
- Трансферти місцевим бюджетам .
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План відбудови України: коротко
- Кабмін України розробив план відновлення України після війни, розрахований на десятиріччя.
- У цьому плані – 850 проєктів, більшість з них розраховані на 2023 – 2035 роки.
- Приблизний розмір фінансування сягає близько 750 мільярдів доларів.
- Планується, що щорічний приріс ВВП сягатиме 7%.
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