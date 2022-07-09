Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Він зазначив, що проєкт відповідної угоди схвалили 9 липня на засіданні уряду.

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Цей грант – результат домовленості з партнерами

Шмигаль наголосив: цей грант офіційний Київ має отримати в результаті домовленостей з партнерами, аби подолати наслідки повномасштабного вторгнення росії.

Грант залучатиметься на безоплатній, безповоротній основі у державний бюджет України від USAID за підтримки МБРР та МАР,

– пояснив прем'єр-міністр.

На що підуть гроші

Глава уряду зауважив, що ці кошти підуть для покриття витрат держбюджету. Зокрема, мовиться про оплату медичних послуг за програмою медичних гарантій.

Зверніть увагу! 7 липня Європарламент підтримав пропозицію Єврокомісії про надання Україні 1 мільярда євро допомоги. Разом з тим, згодом видання Bloomberg написало, що саме Єврокомісія блокує надання позики Києву у розмірі 1,5 мільярда – через побоювання, що гроші не повернуть.

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Що відомо про план відновлення України:

Влада України вже розробила план відновлення держави, він розрахований на 10 років.

Розмір фінансування на це передбачають – 750 мільярдів доларів.

Загалом за цей час мають реалізувати близько 800 проєктів.

Більшість з них заплановані на 2023 – 2025 роки.

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