Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Він зазначив, що проєкт відповідної угоди схвалили 9 липня на засіданні уряду.
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Цей грант – результат домовленості з партнерами
Шмигаль наголосив: цей грант офіційний Київ має отримати в результаті домовленостей з партнерами, аби подолати наслідки повномасштабного вторгнення росії.
Грант залучатиметься на безоплатній, безповоротній основі у державний бюджет України від USAID за підтримки МБРР та МАР,
– пояснив прем'єр-міністр.
На що підуть гроші
Глава уряду зауважив, що ці кошти підуть для покриття витрат держбюджету. Зокрема, мовиться про оплату медичних послуг за програмою медичних гарантій.
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Що відомо про план відновлення України:
- Влада України вже розробила план відновлення держави, він розрахований на 10 років.
- Розмір фінансування на це передбачають – 750 мільярдів доларів.
- Загалом за цей час мають реалізувати близько 800 проєктів.
- Більшість з них заплановані на 2023 – 2025 роки.
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