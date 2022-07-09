Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль. Он отметил, что проект соответствующего соглашения был одобрен 9 июля на заседании правительства.

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Этот грант – результат договоренности с партнерами.

Шмигаль подчеркнул, что этот грант официальный Киев должен получить в результате договоренностей с партнерами – чтобы преодолеть последствия полномасштабного вторжения России.

Грант будет привлекаться на безвозмездной, безвозвратной основе в государственный бюджет Украины от USAID при поддержке МБРР и МАР,

– объяснил премьер-министр.

На что пойдут деньги

Глава правительства заметил, что эти средства пойдут для покрытия расходов госбюджета. В частности, речь идет об оплате медицинских услуг по программе медицинских гарантий.

Обратите внимание! 7 июля Европарламент поддержал предложение Еврокомиссии о предоставлении Украине 1 млрд евро помощи. Вместе с тем, впоследствии издание Bloomberg написало, что именно Еврокомиссия блокирует предоставление займа Киеву в размере 1,5 миллиарда – из-за опасений, что деньги не вернут.

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Что известно о плане восстановления Украины:

Власти Украины уже разработали план восстановления государства , он рассчитан на 10 лет.

Размер финансирования на это предполагает – 750 миллиардов долларов.

Всего за это время должно реализовать около 800 проектов.

Большинство из них запланировано на 2023 – 225 годы.

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