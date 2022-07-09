Об этом 24 каналу рассказала исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации Анна Деревянко. Она заявила, что такие многомиллионные убытки можно компенсировать.

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По ее словам, на "Луганской конференции" обсудили пути компенсации ущерба бизнесу.

На сегодняшний день максимум, что мы можем сделать, – это подробно зафиксировать эти убытки, а затем обратиться в украинские суды, чтобы получить выводы всех инстанций и подтвердить факт разрушения имущества,

– сообщила эксперт.

Анна Деревянко объяснила, что сейчас это максимум.

"Дальше, конечно, можно обращаться в международные суды, но главное, чего не хватает – это источников компенсации. Нам нужно понять, откуда эти средства будут возвращаться бизнесу", – ответила она.

По ее словам, кто-то смотрит в сторону замороженных российских активов, но на сегодняшний день юридических аспектов, как это правильно сделать, нет.

Эта проблема известна на всех уровнях, но нужно немного подождать, а украинским властям принять активное участие, чтобы дожать и получить этот "источник", который сможет компенсировать бизнесу нанесенный ущерб,

– подытожила она.

Деревянко добавила, что украинские компании могут подавать в Европейский суд по правам человека, но эти дела могут рассматриваться годами. Юристы говорят, что сегодня нет смысла это делать.

"К тому же, ты можешь иметь решение ЕСПЧ, но россия может отменить это. Потому что у них есть такая возможность в конституции", – заявила эксперт.