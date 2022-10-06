Про це 24 каналу розповів російський публіцист та опозиційний політик Андрій Піонтковський. Раніше повідомлялось, що Росія може вивести війська з України, але для цього є обов'язкова передумова.

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Мобілізація

Піонтковський зазначив, що перша помилка – це мобілізація. Це соціальна бомба, яка вибухне так само, як мобілізація царської армії у 1914 році. У 1917 році мільйони тих "мобіків", яких погнали на фронт за незрозумілі ідеї, повернулись з гвинтівками в Петроград. Нинішнім обіцяли відправлення на фронт лише після декількох місяців підготовки, однак вони уже гинуть і потрапляють у полон.

Запевняю вас, що ті "мобіки", які виживуть, повернуться в Москву з автоматами, і спочатку підуть грабувати Рубльовку, а потім дійдуть до Кремля,

– зауважив російський публіцист.

Анексія

Російський опозиційний політик продовжив, що друга помилка – це анексія. Путін підписав укази про "входження" 4 областей України у склад Росії.

"Зеленський попереджав, що після цього ніяких перемовин бути не може", – наголосив він.

Ядерний шантаж

Російський публіцист додав, що третя помилка – це ядерний шантаж. Виступаючи Путін попереджував, що це не блеф. Утім у відповідь він отримав такі попередження особисто від Байдена, Саллівана і Блінкена, що навіть російські пропагандисти припинили обговорювати цю тему.

Ця тема з використанням ядерної зброї закрита назавжди,

– підкреслив Піонтковський.

Підрив Північних потоків

Він розповів, що четверта помилка – це підрив Північних потоків. Путін мислить на коротку дистанцію, і одна з його останніх надій – заморозити Європу. Мовляв, вона приповзе до Росії на колінах і змусить Зеленського піти на поступки. Однак цими підривами він закінчив економічну співпрацю з Європою. Можливо, цієї зими буде важко, але налагоджуються вже інші потоки.

"Символічно був увімкнений трубопровід Норвегія – Польща, й не буде вже економічної залежності", – сказав російський опозиційний політик.

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Присвоєння нового звання Кадирову

За словами російського публіциста, п'ята помилка – це присвоєння звання генерал-полковника Кадирову. Він, а також Прігожин – це люди, які мають свої армії. Вони останнім часом почали говорити грубі, хоч і правдиві речі, про вищий командний склад Росії. Це демонструє, що військова машина Путіна розвалюється на очах, і він робить найгірший хід.

Кадирова, який хвалився, що першого росіянина зарізав у 16 років, ненавидять і армія, і ФСБ. Тобто, Путін налаштував проти себе не лише вищий генералітет, а усіх офіцерів, усю армію,

– підсумував він.

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