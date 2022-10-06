Про це під час брифінгу повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов, повідомляє 24 канал. Він зазначив, що слід враховувати одержимість окупантами якимись пам'ятними чи сакральними датами.

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Окупанти можуть активізувати атаки день народження Путіна

Громов зауважив, що усі пам'ятають про те, що на День Незалежності України загарбники здійснювали масовані удари та застосовували всі можливі види зброї, щоб посіяти паніку та завдати максимального ураження і цивільній, і військовій інфраструктурі.

Не виключається, звичайно, що противник буде намагатися те ж зробити й на день народження свого "вождя",

– додав бригадний генерал.

Він зазначив, що атаки можуть бути з вказівки Путіна або ж ініціативою військового командування окупаційної армії.

"Якщо це буде прийняття рішення самостійне військовими керівниками, найбільше хотілося б, щоб вони "накосячили", і були надалі прийняті кадрові рішення щодо керівного складу збройних сил країни-агресорки", – наголосив Громов.

За його словами, для українських захисників це буде звичайний день – вони, як і завжди, виконуватимуть свої обов'язки.

"Єдине, мабуть, вони намагатимуться якомога більше надати противнику можливості побувати на концерті Кобзона", – підсумував бригадний генерал.

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