Зміни можуть спровокувати трансформації не лише у військовому командуванні, але й політичному. Про це 24 каналу розповів керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок.

Зверніть увагу У нас попереду ще багато сліз та пролитої крові, – Кривонос про останню заяву Шойгу

Перейменування "спецоперації"

Експерт зазначив, що Путін мав оголосити під час свого звернення про перейменування так званої "спецоперації" на "контртерористичну операцію".

Це була одна із "фішок", яку мав оголосити Путін. Можливо це буде завтра чи післязавтра. Тим паче у розрізі зміни військового керівництва я вбачаю, що саме це й планували. Якщо брати чинне законодавство Росії, то контртерористичні операції проводить Національний контртерористичний центр, який входить до ФСБ,

– пояснив оглядач.

За його словами, зміна назви "спецоперації" на "контртерористичну операцію" вказує на те, що у Москві хочуть визначитись з іншим керівництвом у війні проти України.

"Тобто Шойгу усунуть, тому що це вже буде не "військова спецоперація". Контртерористична операція можлива у їхній логіці, позаяк вона має проводитись "у межах Російської Федерації". А для них на сьогодні території чотирьох українських областей – це, у їхньому розумінні, російські. Тому можуть змінити керівництво" – вказав політолог.

Читайте також Путін готує ґрунт для звільнення Шойгу, але поки встановив межі для критики міноборони, – ISW

За його словами, на сьогодні очолити нову "операцію" може глава ФСБ Алєксандр Бортніков.

"Його призначили на цю посаду ще у 2008 році, коли президентом був Медведєв. Це людина, яка залишається постійно в тіні. Він перебуває на цій посаді понад 14 років. Водночас Бортніков дещо віддалений від Шойгу. Я думаю, що він представник "групи Патрушева". Принаймні, такі ознаки є", – додав Клочок.

Чи шукатиме Путін заміну Шойгу: дивіться відео

Ефекти від зміни "верхівки"

Політолог переконаний, що зміна військової "верхівки" у війні проти України може призвести й до зміни політичного керівництва у Росії.

Я маю на увазі навіть Путіна. Я не випадково згадав саме Патрушева, але мова йде не про нього, а про його сина. Ось такий сценарій обговорюється давно, він на слуху у політиків та вищого керівництва Росії й стоїть на порядку денному. Тому я думаю, що слід очікувати на такі зміни найближчим часом. Дуже ймовірно, що вони можуть бути,

– резюмував оглядач.

Вас також може зацікавити – за що Путін знову заплатив Лукашенку: дивіться відео

Відставка Шойгу: що відомо