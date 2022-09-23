Про це 24 каналу розповів колишній співробітник СБУ, експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак. Раніше він розказав про те, якими хвилями росія кидатиме мобілізованих на війну та які загрози це створює для ЗСУ.

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Контрольована заміна путіна

Ступак зазначив, якщо розглядати контрольовану заміну путін, то його наступником буде людина, на яку менше всіх подумають. Так само було, коли обирали мєдвєдєва. Спочатку наступником путіна називали іванова, який був міністром оборони росії. Путін до нього придивлявся, аж тут з'явився мєдвєдєв.

Путіна не цікавлять ті, в кого більші амбіції. Він їх боїться і відправляє якомога далі від себе. Йому потрібно, щоб людина, яка стане на його місце була контрольована, "сіра". Такою, якою він сам колись прийшов,

– зауважив колишній співробітник СБУ.

Експерт Українського інституту майбутнього продовжив, що путін збере 2 – 3 кандидатури, до яких придивлятиметься, й найслабший, можливо, буде визначений як наступник.

Неконтрольована заміна путіна

За словами Ступака, при неконтрольованій заміні путіна, його наступника обиратиме оточення російського диктатора. Тобто, силовики. Нині це не директор фсб бортніков, не голова радбезу росії патрушев, а керівник "роснєфті" сєчін.

"При всій своїй непублічності, він був секретарем путіна по роботі в пітерській мерії. Тобто, у всіх посадовців секретарями були жінки, а у путіна – сєчін. Він першим його зустрічав на роботі вже о 7 ранку і останнім проводжав його додому", – наголосив він.

Колишній співробітник СБУ додав, що сєчін має надзвичайно великий вплив на все, що відбувається в росії. Тож, саме він і ось ця невелика група фсбшників будуть вирішувати, хто стане наступником путіна.

Можливо, вони посваряться одне з одним, і для нас це буде найкращий варіант,

– підсумував експерт Українського інституту майбутнього.

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