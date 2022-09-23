Об этом рассказал бывший сотрудник СБУ, эксперт Украинского института будущего Иван Ступак. Ранее он рассказал о том, какими волнами россия будет бросать мобилизованных в войну и какие угрозы это создает для ВСУ.

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Контролируемая замена путина

Ступак отметил, что если рассматривать контролируемую замену путина, то его преемником будет человек, на которого меньше всех подумают. Так же было, когда выбирали медведева. Первоначально преемником путина называли иванова, бывшего министра обороны россии. Путин к нему присматривался, и тут появился медведев.

Путина не интересуют те, у кого большие амбиции. Он их боится и отправляет как можно дальше от себя. Ему нужно, чтобы человек, который станет на его место был контролируемый, "серый". Такой, каким он сам когда-то пришел,

– заметил бывший сотрудник СБУ.

Эксперт Украинского института будущего продолжил, что путин соберет 2-3 кандидатуры, к которым будет присматриваться, и самый слабый, возможно, будет определен как преемник.

Неконтролируемая замена путина

По словам Ступака, при неконтролируемой замене путина, его преемника будет выбирать окружение российского диктатора. То есть силовики. Сейчас это не директор ФСБ бортников, не председатель Совбеза россии патрушев, а руководитель "Роснефти" сечин.

"При всей своей непубличности, он был секретарем путина по работе в питерской мэрии. То есть, у всех должностных лиц секретарями были женщины, а у путина – Сечин. Он первым его встречал на работе уже в 7 утра и последним провожал его домой", – подчеркнул он.

Бывший сотрудник СБУ добавил, что Сечин оказывает чрезвычайно большое влияние на все происходящее в россии. Итак, именно он и вот эта небольшая группа фсбшников будут решать, кто станет преемником путина.

Возможно, они поссорятся друг с другом, и для нас это будет лучший вариант,

– подытожил эксперт Украинского института будущего.

Ступак объяснил, кто может стать преемником путина в россии: смотрите видео

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