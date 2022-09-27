Таку думку 24 каналу озвучив голова Центру політичних студій "Доктрина" Ярослав Божко. Раніше повідомлялось про те, що Роджер Вотерс на тлі ядерної загрози змінив риторику і звернувся до путіна.

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Мєдвєдєв не є спікером реальних позицій кремля

Божко розповів, що до заяв мєдвєдєва треба ставитись скептично. Він не є спікером реальних позицій кремля, а виступає в ролі звичайного пропагандиста. Він навіть не лавров чи пєсков, а просто використовує імідж колишнього президента для своїх заяв.

Він сказав, що використання ядерної зброї буде згідно російської доктрини. Це "крок назад", порівняно з тим, що сказав путін не так давно. Путін заявив, що вони будуть захищати новоприєднані території всіма доступними засобами, очевидно, натякаючи на ядерну зброю,

– зазначив голова Центру політичних студій "Доктрина".

Доктрина росії

Він продовжив, що російська доктрина передбачає використання ядерної зброї лише у випадку ядерної війни. Також у випадку загрози існування росії, як держави.

"Мовиться навіть не про загрозу територіальній цілісності. Мовиться саме про конструкцію держави", – зауважив Божко.

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Росіяни "дають час", аби з ними домовились

Голова Центру політичних студій "Доктрина" додав: показовим є те, що рада федерацій і державна дума відмовились від ідеї проведення екстрених засідань 29 – 30 вересня. Так вони "дають час" Україні й Заходу зателефонувати їм і домовитись.

Росіян цікавить початок перемовин із зафіксуванням відмови України від Криму. Ані Херсонська область, ані Запорізька область, ані Донбас не становлять для них самостійної цінності, якщо ми згодимось віддати Крим. Так вони не потребуватимуть навіть сухопутного коридору на півострів,

– наголосив він.

За словами Божка, це зніме ряд проблем з росіянам щодо санкцій у регіоні. Вони самі хочуть закінчити війну на своїх умовах, але ці умови не прийнятні для України й Заходу.

"Утім у росіян немає можливостей ефективно проводити цю війну, так щоб перемогти", – підсумував голова Центру політичних студій "Доктрина".

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