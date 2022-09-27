Такое мнение 24 каналу озвучил глава Центра политических студий "Доктрина" Ярослав Божко. Ранее сообщалось о том, что Роджер Уотерс на фоне ядерной угрозы сменил риторику и обратился к путину.
Важно Если будет ядерный удар: что нужно знать, чтобы спастись
Медведев не является спикером реальных позиций кремля
Божко рассказал, что к заявлениям медведева нужно относиться скептически. Он не является спикером реальных позиций кремля, а выступает в роли простого пропагандиста. Он даже не лавров или песков, а просто использует имидж бывшего президента для своих заявлений.
Он сказал, что использование ядерного оружия будет согласно российской доктрине. Это "шаг назад" по сравнению с тем, что сказал путин не так давно. Путин заявил, что они будут защищать новоприсоединенные территории всеми доступными средствами, очевидно, намекая на ядерное оружие,
– отметил глава Центра политических студий "Доктрина".
Доктрина россии
Он продолжил, что российская доктрина подразумевает использование ядерного оружия только в случае ядерной войны. Также в случае угрозы существованию россии как государства.
"Речь идет даже не об угрозе территориальной целостности. Речь идет именно о конструкции государства", – заметил Божко.
Божко объяснил, что изменилось в ядерных угрозах: смотрите видео
Россияне "дают время", чтобы с ними договорились
Глава Центра политических студий "Доктрина" добавил: показательно то, что совет федераций и государственная дума отказались от идеи проведения экстренных заседаний 29 – 30 сентября. Так они "дают время" Украине и Западу позвонить им и договориться.
Россиян интересует начало переговоров с зафиксированием отказа Украины от Крыма. Ни Херсонская область, ни Запорожская область, ни Донбасс не представляют для них самостоятельной ценности, если мы согласимся отдать Крым. Так они не будут нуждаться даже в сухопутном коридоре на полуостров,
– подчеркнул он.
По словам Божко, это снимет ряд проблем с россиян по поводу санкций в регионе. Они сами хотят окончить войну на своих условиях, но эти условия неприемлемы для Украины и Запада.
"Впрочем, у россиян нет возможностей эффективно проводить эту войну, так, чтобы победить", – подытожил глава Центра политических студий "Доктрина".
Ядерные угрозы россии: последние новости
- Россия продолжает ядерный шантаж, ставя под угрозу мировую безопасность. В кремле убеждены, что "имеют право" на применение ядерного оружия и НАТО никак на это не отреагирует.
- Россия уже не скрывает, что намерена "при необходимости" использовать ядерное оружие. На сайте кремлевского ведомства появилась информация о закупке йода.
- Россия уже давно угрожает миру использованием ядерного оружия. Хотя вероятность этого действительно есть, эксперты считают, что главе кремля больше нужны просто угрозы, чем реальное применение ядерного оружия, потому что тогда будут серьезные последствия.