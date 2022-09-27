Такое мнение 24 каналу озвучил глава Центра политических студий "Доктрина" Ярослав Божко. Ранее сообщалось о том, что Роджер Уотерс на фоне ядерной угрозы сменил риторику и обратился к путину.

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Медведев не является спикером реальных позиций кремля

Божко рассказал, что к заявлениям медведева нужно относиться скептически. Он не является спикером реальных позиций кремля, а выступает в роли простого пропагандиста. Он даже не лавров или песков, а просто использует имидж бывшего президента для своих заявлений.

Он сказал, что использование ядерного оружия будет согласно российской доктрине. Это "шаг назад" по сравнению с тем, что сказал путин не так давно. Путин заявил, что они будут защищать новоприсоединенные территории всеми доступными средствами, очевидно, намекая на ядерное оружие,

– отметил глава Центра политических студий "Доктрина".

Доктрина россии

Он продолжил, что российская доктрина подразумевает использование ядерного оружия только в случае ядерной войны. Также в случае угрозы существованию россии как государства.

"Речь идет даже не об угрозе территориальной целостности. Речь идет именно о конструкции государства", – заметил Божко.

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Россияне "дают время", чтобы с ними договорились

Глава Центра политических студий "Доктрина" добавил: показательно то, что совет федераций и государственная дума отказались от идеи проведения экстренных заседаний 29 – 30 сентября. Так они "дают время" Украине и Западу позвонить им и договориться.

Россиян интересует начало переговоров с зафиксированием отказа Украины от Крыма. Ни Херсонская область, ни Запорожская область, ни Донбасс не представляют для них самостоятельной ценности, если мы согласимся отдать Крым. Так они не будут нуждаться даже в сухопутном коридоре на полуостров,

– подчеркнул он.

По словам Божко, это снимет ряд проблем с россиян по поводу санкций в регионе. Они сами хотят окончить войну на своих условиях, но эти условия неприемлемы для Украины и Запада.

"Впрочем, у россиян нет возможностей эффективно проводить эту войну, так, чтобы победить", – подытожил глава Центра политических студий "Доктрина".

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