Вопрос о том, нажмет ли путин на "ядерную кнопку" остается открытым. Однако стоит отметить, что недавно кремль закупил йод на миллионы рублей.

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Для чего россии йод

Как известно, первое, что поражает радиация – щитовидную железу. Чтобы на время уберечь себя, медики советуют принять таблетки калия йодида.

Важно! Самовольно употреблять лекарственные препараты не стоит. Ранее 24 канал писал о том, что такое "йодная профилактика" и когда она становится необходимой.

Точно неизвестно, зачем россия приобрела йод на 5 миллионов рублей. Связано ли это с намерением кремля запустить ядерные ракеты, также нет информации. Однако следует быть осмотрительными и готовыми ко всему.

Доказательства того, что россия приобрела большое количество йода: смотрите скриншоты с сайта госведомства кремля

Что делать в случае ядерного удара

Никто не может предположить, что решит владимир путин, но паниковать нельзя ни в коем случае. Центр стратегических коммуникаций расписал алгоритм действий в случае ядерной катастрофы .

Есть несколько самых главных правил, которые всегда нужно помнить, и они неизменны:

услышали сирену – направляйтесь в укрытие;

держите включенным радио или другие каналы передачи информации;

ни в коем случае нельзя смотреть на ядерную вспышку;

если вы на улице, ложитесь на землю и закрывайте все части тела;

попробуйте закрыть уши;

прикрикивайте рот и нос маской или платком, дышите только через них;

долго не носите одежду, потому что она впитывает радиацию, принимайте душ.

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Развитие заболевания от радиационного облучения происходит от 2 недель с момента поражения. Тогда нужно лечение.

Напомним, министр здравоохранения заявлял, что Украина закупила достаточно препаратов в случае ядерного взрыва. Помимо прямого нажатия "ядерной кнопки", путин также может решить взорвать Запорожскую атомную электростанцию. Ситуация в Энергодаре с начала полномасштабного наступления постоянно напряжена.

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