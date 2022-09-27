Вопрос о том, нажмет ли путин на "ядерную кнопку" остается открытым. Однако стоит отметить, что недавно кремль закупил йод на миллионы рублей.
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Для чего россии йод
Как известно, первое, что поражает радиация – щитовидную железу. Чтобы на время уберечь себя, медики советуют принять таблетки калия йодида.
Точно неизвестно, зачем россия приобрела йод на 5 миллионов рублей. Связано ли это с намерением кремля запустить ядерные ракеты, также нет информации. Однако следует быть осмотрительными и готовыми ко всему.
Доказательства того, что россия приобрела большое количество йода: смотрите скриншоты с сайта госведомства кремля
Что делать в случае ядерного удара
Никто не может предположить, что решит владимир путин, но паниковать нельзя ни в коем случае. Центр стратегических коммуникаций расписал алгоритм действий в случае ядерной катастрофы .
Есть несколько самых главных правил, которые всегда нужно помнить, и они неизменны:
- услышали сирену – направляйтесь в укрытие;
- держите включенным радио или другие каналы передачи информации;
- ни в коем случае нельзя смотреть на ядерную вспышку;
- если вы на улице, ложитесь на землю и закрывайте все части тела;
- попробуйте закрыть уши;
- прикрикивайте рот и нос маской или платком, дышите только через них;
- долго не носите одежду, потому что она впитывает радиацию, принимайте душ.
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Развитие заболевания от радиационного облучения происходит от 2 недель с момента поражения. Тогда нужно лечение.
Напомним, министр здравоохранения заявлял, что Украина закупила достаточно препаратов в случае ядерного взрыва. Помимо прямого нажатия "ядерной кнопки", путин также может решить взорвать Запорожскую атомную электростанцию. Ситуация в Энергодаре с начала полномасштабного наступления постоянно напряжена.
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