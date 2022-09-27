Питання про те, чи натисне путін на "ядерну кнопку" залишається відкритим. Проте варто зазначити, що нещодавно кремль закупив йоду на мільйони рублів.

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Для чого росії йод

Як відомо, перше, що уражає радіація, – щитоподібну залозу. Щоб на певний час вберегти себе, медики радять прийняти пігулки калію йодиду.

Важливо! Самовільно вживати лікарські препарати не варто. Раніше 24 канал писав про те, що таке "йодна профілактика" та коли вона стає необхідною.

Точно не відомо, навіщо росія придбала йоду на 5 мільйонів рублів. Чи пов'язано це з наміром кремля запустити ядерні ракети, також інформації немає. Проте варто бути обачними та готовими до всього.

Докази того, що росія придбала велику кількість йоду: дивіться скриншоти зі сайту держвідомства кремля

Що робити у разі ядерного удару

Ніхто не може передбачити, що вирішить владімір путін, але панікувати не можна у жодному разі. Центр стратегічних комунікацій розписав алгоритм дій у разі ядерної катастрофи.

Є декілька найголовніших правил, які завжди потрібно пам'ятати, і вони є незмінними:

почули сирену – прямуйте в укриття;

тримайте ввімкненим радіо або інші канали передачі інформації;

у жодному разі не можна дивитись на ядерний спалах;

якщо ви на вулиці, лягайте на землю та закривайте усі частини тіла;

спробуйте затулити вуха;

прикрикуйте рот та ніс маскою чи хустиною, дихайте лише через них;

довго не носіть одяг, бо він вбирає радіацію, приймайте душ.

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Розвиток хвороби від радіаційного опромінення відбувається від 2 тижнів з моменту ураження. Тоді потрібне лікування.

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я заявляв, що Україна закупила достатньо препаратів на випадок ядерного вибуху. Окрім прямого натискання "ядерної кнопки", путін також може вирішити підірвати Запорізьку атомну електростанцію. Ситуація в Енергодарі від початку повномасштабного наступу постійно напружена.

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