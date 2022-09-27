Что следует знать о возможных поражениях, где лучше спрятаться и как правильно принимать йодид калия – читайте дальше.

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Чтобы лучше понять, как действовать при ядерном взрыве, для начала нужно определить, что взрыв был именно таким. Это нетрудно, ведь ядерный взрыв значительно отличается от обычного. Его мощность может быть во много тысяч раз больше мощности взрыва крупнейшей фугасной авиационной бомбы.

Что может спасти от радиационного заражения

Время: ограничение или сокращение времени действия снижает дозу радиации.

ограничение или сокращение времени действия снижает дозу радиации. Расстояние: как тепло от огня ослабевает по мере того, как вы удаляетесь от него, доза радиации значительно снижается с увеличением расстояния от источника излучения.

как тепло от огня ослабевает по мере того, как вы удаляетесь от него, доза радиации значительно снижается с увеличением расстояния от источника излучения. Экранирование: барьеры из свинца, бетона или воды обеспечивают защиту от проникающих гамма-лучей и рентгеновского излучения.

При ядерном взрыве ваша безопасность зависит от каждой доли секунды, поэтому мы рассмотрим поэтапно каждый этап ядерного взрыва. Вероятно, после начала полномасштабной войны, вы уже знаете, где находится ближайшее бомбоубежище.

Еще раз проверьте содержимое тревожного чемодана. Этот комплект должен содержать:

герметично упакованные не скоропортящиеся пищевые продукты и воду

радио с питанием от батареек или генератора с ручным приводом,

фонарик, батарейки,

средства первой медицинской помощи,

копии важных для вас документов, если вам потребуется эвакуация.

Важно! Не забудьте также заранее запастись йодидом калием или обычным йодом, по возможности возьмите с собой дозиметр.

Первое, что вы увидите — яркая вспышка

Главный признак такого взрыва — сверхмощная вспышка ослепительного света, она заметна даже в самый яркий солнечный день. Это первый элемент поразительного механизма ядерного взрыва — ИК-излучения, которое длится всего несколько секунд, но настолько интенсивно, что, несмотря на кратковременность своего действия, может вызвать ожоги открытых участков тела.

Поэтому заметив вспышку, действовать следует следующим образом:

Немедленно упасть лицом вниз.

Если вы успеете понять, в какой стороне от вас находится эпицентр взрыва, ложитесь на землю головой от него, еще лучше спрятаться за любым предметом, домом, чтобы остаться "в тени".

Если есть капюшон или куртка, еще в падении натяните их себе на голову, если нет – прикройте голову руками.

Ударных волн будет несколько. В своих рекомендациях ВОЗ советует вставать только после второй.



Как действовать первые 10 минут после ядерного удара / Инфографика Инсайдер RU

Далее следует огненный шар, ядерный гриб и ударная волна

После вспышки образуется область, в виде светящегося огненного шара. Ее яркость в начальной стадии значительно превосходит яркость солнца. Смотреть на огненный шар незащищенными глазами нельзя . Огненный шар, быстро увеличиваясь в размерах, поднимается и превращается в клубящееся облако. Одновременно с огненным шаром из земли вслед за облаком поднимается столб пыли и дыма. Эта стадия взрыва визуально напоминает форму гриба – отсюда и название "ядерный гриб".

Советы, которые могут спасти жизнь:

Не смотрите в сторону ядерного гриба. Закройте лицо и дыхательные пути шарфом, платком или одеждой.

Остерегайтесь обломков, они будут лететь в вашу сторону от эпицентра ядерного взрыва.

Не поддаваясь панике, следуйте в ближайшее бомбоубежище, взяв с собой своих домашних животных.

Если вдруг вам не удается найти укрытие под землей, поднимайтесь выше 10 этажа и найдите самое изолированное помещение без окон, а проемы в дверь заткните тряпками. То же касается и людей, которые к моменту взрыва оказались в квартире, тогда прятаться нужно в ванной, в туалете или в кладовке.

Обратите внимание! То, что от ядерного взрыва не спасет ни одно бомбоубежище – миф.



Как действовать в хранилище / Инфографика Инсайдер RU

Мир должен остановить россию

Глава Офиса Президента Михаил Подоляк сказал, что Запад должен реагировать на ядерные угрозы россии не только громкими заявлениями, но и соответствующими международным протоколам действиями. Так, согласно соответствующим протоколам, международное сообщество уже должно поднять в воздух определенное количество самолетов, которые отслеживали бы все, что происходит с ядерными объектами в россии.

Кроме того, государству-террористу должны отправить ноту, где будет сказано, что как только станет видно, что россия готовится использовать что-то из ядерной триады для удара по Украине, то будут нанесены симметричные ответные удары.

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