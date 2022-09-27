Що варто знати про можливі ураження, де краще сховатися та як правильно приймати йодид калію – читайте далі.

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Щоб краще зрозуміти, як діяти у разі ядерного вибуху, для початку потрібно визначити, що вибух був саме таким. Це неважко, адже ядерний вибух значно відрізняється від звичайного. Його потужність може бути в багато тисяч разів більша за потужність вибуху найбільшої фугасної авіаційної бомби.

Що може урятувати від радіаційного зараження

Час: обмеження або скорочення часу дії знижує дозу радіації.

обмеження або скорочення часу дії знижує дозу радіації. Відстань: так само як тепло від вогню слабшає у міру того, як ви віддаляєтеся від нього, доза радіації значно знижується зі збільшенням відстані від джерела випромінювання.

так само як тепло від вогню слабшає у міру того, як ви віддаляєтеся від нього, доза радіації значно знижується зі збільшенням відстані від джерела випромінювання. Екранування: бар'єри зі свинцю, бетону або води забезпечують захист від проникаючих гамма-променів та рентгенівського випромінювання.

Під час ядерного вибуху ваша безпека залежить від кожної частки секунди, тому ми розглянемо поетапно кожен етап ядерного вибуху. Ймовірно, після початку повномасштабної війни, ви вже знаєте, де розташоване найближче бомбосховище.

Ще раз перевірте вміст тривожної валізки. Цей комплект має містити:

герметично запаковані харчові продукти й воду, що не швидко псуються,

радіо з живленням від батарейок або генератора з ручним приводом,

ліхтарик, батарейки,

засоби першої медичної допомоги,

копії важливих для вас документів, якщо вам потрібна буде евакуація.

Важливо! Не забудьте також заздалегідь запастися йодид калієм або звичайним йодом, за можливості візьміть з собою дозиметр.

Перше, що ви побачите — яскравий спалах

Головна ознака такого вибуху — надпотужний спалах сліпучого світла, він помітний навіть у найяскравіший сонячний день. Це перший елемент вражаючого механізму ядерного вибуху — ІЧ-випромінювання, яке триває всього кілька секунд, але воно настільки інтенсивне, що попри короткочасність своєї дії, може викликати опіки відкритих ділянок тіла.

Тому помітивши спалах, діяти слід таким чином:

Негайно впасти обличчям униз.

Якщо ви встигнете зрозуміти, в якому боці від вас знаходиться епіцентр вибуху, лягайте на землю головою від нього, ще краще — сховатись за будь-яким предметом, будинком, щоб залишитися "в тіні".

Якщо є капюшон або куртка, ще в падінні натягнути їх собі на голову, якщо ні — прикрийте голову руками.

Ударних хвиль буде кілька. У своїх рекомендаціях ВООЗ радить вставати лише після другої.



Як діяти перші 10 хвилин після ядерного удару / Інфографіка Інсайдер UA

Далі буде вогняна куля, ядерний гриб і ударна хвиля

Після спалаху утворюється область, у вигляді вогняної кулі, що світиться. Її яскравість в початковій стадії значно перевершує яскравість сонця. Дивитися на вогняну кулю незахищеними очима не можна. Вогняна куля, швидко збільшуючись у розмірах, підіймається і перетворюється на хмару, що клубиться. Одночасно з вогняною кулею із землі слідом за хмарою підіймається стовп пилу та диму. Ця стадія вибуху зорово нагадує форму гриба – звідси й назва "ядерний гриб".

Поради, що можуть врятувати життя:

Не дивіться у бік ядерного гриба. Закрийте обличчя та дихальні шляхи шарфом, хусткою або одягом.

Остерігайтеся уламків, вони летітимуть у вашу сторону від епіцентру ядерного вибуху.

Не піддаючись паніці, слідуйте до найближчого бомбосховища, взявши із собою своїх домашніх тварин.

Якщо раптом вам не вдається знайти укриття під землею, підіймайтеся вище 10 поверху і знайдіть найбільш ізольоване приміщення без вікон, а отвори у двері заткніть ганчірками. Те саме стосується і людей, які на момент вибуху опинилися у квартирі, тоді ховатися потрібно у ванній, у туалеті або у коморі.

Зверніть увагу! Те, що від ядерного вибуху не врятує жодне бомбосховище, – міф.



Як діяти у сховищі / Інфографіка Інсайдер UA

Світ має зупинити росію

Рдник глави Офісу Президента Михайло Подоляка сказав, що Захід має реагувати на ядерні погрози росії не лише гучними заявами, а й відповідними до міжнародних протоколів діями. Так, згідно з відповідними протоколами, міжнародна спільнота вже мала б підняти в повітря певну кількість літаків, які відстежували б все, що відбувається з ядерними об'єктами в росії.

Крім того, державі-терористці мають відправити ноту, де буде сказано, що як тільки стане видно, що росія готується використати щось із ядерної тріади для удару по Україні, то буде завдано симетричних ударів у відповідь.

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