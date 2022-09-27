Про це 24 каналу розповів колишній посол України в США (2015 – 2019 роки) Валерій Чалий. Він вважає, що путін ще буде піднімати ставки.

Важливо Якщо не відповісти на погрози росії, за кілька років усі країни матимуть ядерну зброю, – Чалий

Дипломат наголосив, що очікує того, що росія зараз зробить якісь запуски балістичних ракет, потім може підірвати десь в себе на полігоні ядерний заряд, щоб показати, на що вона здатна.

До того ж, ще питання, що в них є на складах, адже ми бачимо, як ракети розриваються на їхній території.

Тому це ще не кінець історії, і навіть ця їхня загроза не найбільша з того, що звучало. Це ми таких божевільних заяв почуємо багато. Я думаю, що путіну важливіше погрожувати, ніж застосовувати ядерну зброю,

– заявив Чалий.

Він додав, що сумнівається в тому, що росія розпадеться в найближчі роки. Але те, що там можуть бути несподівані зміни, якщо не режиму, то певних керівників – це можливо.

"Вони ж тепер залізли у "святе" – в кишені своїх же партнерів. Тобто вони будували таку фсбшно-олігархічну модель, де бізнес мав свої межі діяльності. А зараз вони полізли в кишеню кожному – вже є вимога фінансувати армію", – заявив дипломат.

За його словами, росії потрібно, щоб бізнес фінансував війну, але він цього робити не хоче.

І я переконаний, що зараз всі ці ставки піднімаються з однією метою – щоб перейти в оборону. Вони хочуть закріпитися на частині українських територій, включно з Херсонською, Запорізькою, Донецькою та Луганською областями,

– вважає він.

Чалий наголосив, що росія хоче кількістю людей, людським ресурсом заповнити території на зиму, щоб Україна до весни їх не могла зрушити з місця.

"Тобто росія перейшла до оборони, вона більше не буде йти в атаку. Вони будуть лише в Донецькій області намагатися захопити більше території. Але далі цього не буде. В Херсоні та на Запоріжжі вони не зможуть втримати території, вони будуть викинути звідти, і вони це розуміють", – вважає дипломат.

Саме тому, на думку Чалого, зараз пішли такі заяви. Це поразка. І для дипломата ядерні загрози путіна – це перехід до нової стадії, тобто відходу росії.

"Я впевнений, що в наступному році ключові питання цієї стадії війни, яка почалася 24 лютого, будуть вирішені. Але я не думаю, що росіяни залишать Україну в спокої", – додав він.

Чалий прокоментував ядерні погрози путіна: відео



Як путін погрожує світу ядерною зброєю