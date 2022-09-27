Об этом 24 каналу рассказал бывший посол Украины в США (2015 – 2019 годы) Валерий Чалый. Он считает, что путин еще будет поднимать ставки.

Важно Если не ответить на угрозы россии, через несколько лет у всех стран будет ядерное оружие, – Чалый

Дипломат подчеркнул: ожидает того, что россия сейчас сделает какие-то запуски баллистических ракет, потом может взорвать где-то у себя на полигоне ядерный заряд, чтобы показать, на что она способна.

К тому же еще вопрос, что у них есть на складах, ведь мы видим, как ракеты разрываются на их территории.

Потому это еще не конец истории, и даже эта их угроза не самая большая из того, что звучало. Мы таких безумных заявлений услышим много. Я думаю, что путину важнее угрожать, чем применять ядерное оружие,

– заявил Чалый.

Он добавил, что сомневается и в том, что россия распадется в ближайшие годы. Но то, что там могут быть неожиданные изменения — если не режима, то определенных руководителей — это возможно.

"Они же теперь залезли в "святое" – в кармане своих же партнеров. То есть они строили такую фсбшно-олигархическую модель, где бизнес имел свои пределы деятельности. А сейчас они полезли в карман каждому – уже есть требование финансировать армию", – заявил дипломат.

По его словам, россии нужно, чтобы бизнес финансировал войну, но он этого делать не хочет.

И я уверен, что сейчас все эти ставки поднимаются с одной целью – чтобы перейти в оборону. Они хотят закрепиться на части украинских территорий, включая Херсонскую, Запорожскую, Донецкую и Луганскую области,

– считает он.

Чалый подчеркнул, что рф хочет количеством людей, человеческим ресурсом заполнить территории на зиму, чтобы Украина до весны их не могла сдвинуться с места.

"То есть россия перешла к обороне, она больше не будет идти в атаку. Они будут только в Донецкой области пытаться захватить больше территории. Но дальше этого не будет. В Херсоне и Запорожье они не смогут удержать территории, они будут выброшены оттуда, и они это понимают", – считает дипломат.

Именно поэтому, по мнению Чалого, сейчас последовали такие заявления. Это поражение. И для дипломата ядерные угрозы путина – это переход к новой стадии, то есть к уходу россии.

"Я уверен, что в следующем году ключевые вопросы этой стадии войны, которая началась 24 февраля, будут решены. Но я не думаю, что россияне оставят Украину в покое", – добавил он.

Чалый прокомментировал ядерные угрозы путина: видео



Как путин угрожает миру ядерным оружием