Таку думку 24 каналу озвучив генерал-майор запасу, перший заступник командувача ССО у 2016 – 2019 роках Сергій Кривонос. Раніше керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталя Гуменюк розповіла, як проходить мобілізація на окупованих територіях і що робити українцям.

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Не можна недооцінювати ворога

Кривонос зазначив, що не можна "закидати шапками" ворога і говорити, що ми вже зламали хребта російській армії й перемогли в цій війні. Попереду ще дуже багато важких днів і ночей, багато сліз, багато крові ще буде пролито за нашу Незалежність.

На жаль, це так. Недооцінка ворога під час війни може дуже негативно впливати на тих, хто це робить,

– зауважив генерал-майор запасу.

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Росіяни будуть намагатись іти в наступ

Перший заступник командувача ССО у 2016 – 2019 роках продовжив, що незалежно від кількості росіян, це ті сили, якими вони будуть намагатись піти в наступ. Нам треба буде їх зупиняти артилерією, стрілецькою зброєю.

"З часом ці навчені, але, можливо, невдоволені люди, зможуть підготувати інших, хто стрілятиме в напрямку українських військ і вбивати українців. Тому не треба недооцінювати, а готуватися до гірших варіантів", – наголосив він.

Генерал-майор запасу додав, що незалежно від того, що роблять росіяни і скільки їх буде, наше завдання:

підготувати людей, які будуть уміти воювати й упевнено поводити себе в бою;

підготувати нашу економіку;

підготувати наші території, в сенсі інженерного обладнання.

Скільки б росіян не було, наше завдання їх убивати,

– підсумував Кривонос.

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