Таку думку 24 каналу озвучив генерал-майор запасу, перший заступник командувача ССО у 2016 – 2019 роках Сергій Кривонос. Раніше керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталя Гуменюк розповіла, як проходить мобілізація на окупованих територіях і що робити українцям.
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Не можна недооцінювати ворога
Кривонос зазначив, що не можна "закидати шапками" ворога і говорити, що ми вже зламали хребта російській армії й перемогли в цій війні. Попереду ще дуже багато важких днів і ночей, багато сліз, багато крові ще буде пролито за нашу Незалежність.
На жаль, це так. Недооцінка ворога під час війни може дуже негативно впливати на тих, хто це робить,
– зауважив генерал-майор запасу.
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Росіяни будуть намагатись іти в наступ
Перший заступник командувача ССО у 2016 – 2019 роках продовжив, що незалежно від кількості росіян, це ті сили, якими вони будуть намагатись піти в наступ. Нам треба буде їх зупиняти артилерією, стрілецькою зброєю.
"З часом ці навчені, але, можливо, невдоволені люди, зможуть підготувати інших, хто стрілятиме в напрямку українських військ і вбивати українців. Тому не треба недооцінювати, а готуватися до гірших варіантів", – наголосив він.
Генерал-майор запасу додав, що незалежно від того, що роблять росіяни і скільки їх буде, наше завдання:
- підготувати людей, які будуть уміти воювати й упевнено поводити себе в бою;
- підготувати нашу економіку;
- підготувати наші території, в сенсі інженерного обладнання.
Скільки б росіян не було, наше завдання їх убивати,
– підсумував Кривонос.
Мобілізація в Росії: останні новини
- Росія намагається примусово мобілізувати на війну проти України якнайбільше своїх громадян, але останні вмирати на чужій землі не дуже хочуть, тож намагаються втекти за кордон. Аби запобігти міграції, окупанти розгортають мобільні призовні пункти.
- Наразі є ознаки, що Білорусь готується до приїзду російських "мобіків". Мовиться про те, що білоруські військові будуть навчати новомобілізованих перед відправленням на війну до України.
- Призвані до російської армії в рамках мобілізації уже прибули до тимчасово окупованого Мелітополя. Загалом там відбуваються стандартні пересування загарбників.