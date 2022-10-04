Росіяни продовжують створювати окремі фільтраційні пункти, щоб сегрегувати українців. Про це 24 каналу розповів мер Мелітополя Іван Федоров.

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Фільтраційні пункти

Очільник Мелітополя констатував, що мирні мешканці Запоріжжя намагаються виїхати до України через тимчасово окупований Крим, де продовжуються утиски.

Вони були завжди – з перших днів окупації. Там створили фільтраційний пункт – так звана "клітка", де наші мешканці можуть просидіти години або добу. Це є стандартна практика для фсб-шників, які сидять на пункті пропуску "Чонгар". Вони допитують наших мешканців, перевіряють телефони, обшукують, з'ясовують родинні зв'язки,

– зазначив чиновник.

За його словами, для окупантів важливо, де людина була у 2014 році.

"Якщо хтось воював у 2014 році, то це взагалі неможливо виїхати – таких людей забирають в полон. Звичайно, через Крим виїзд "не гладкий", але він можливий сьогодні. Тому ми закликаємо виїжджати. Є практика хабарів, але вона не системна. Чоловіки у Василівці домовлялися виїхати з останнього блокпоста, який контролюють чеченці за 1000 доларів", – резюмував Федоров.

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Злочинна мобілізація

Мер Мелітополя зазначив, що на тимчасово окупованій частині Запорізької області вже розпочалася повноцінна мобілізація.

Де-факто вона розпочалася декілька тижнів тому, коли рашисти організували свій фейковий військкомат в одному з захоплених інтернатів. Тоді почали формувати фейковий добровольчий батальйон, який мав налічувати 3000 військовослужбовців. Вони хотіли сформувати його до 10 жовтня. Звичайно ж, добровольців немає,

– пояснив Федоров.

За його словами, через це люди у військовій та поліцейській формах, особливо під час вихідних днів, розпочали забирати чоловіків з вулиць й відвозили їх або до "комендатури", або до "військкомату".

"Їм видавали військові квитки, інвентаризували особисті дані, щоб формувати список фейкових добровольців. Також починається залучення юнаків, яким виповнилося 18 років, через яких вони намагаються зробити пропаганду того, що справді якісь там є добровольці. Тож наших чоловіків рашисти забирають у свою армію", – додав чиновник.

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Викрадення та утиски

Федоров вказав, що на окупованих частинах Запоріжжя намітилася нова тенденція – суттєво збільшилася кількість викрадених людей.

Знову людей забирають у полон й саджають "на підвал" – це має масовий характер. Лише сьогодні зранку повідомили про двох нових зниклих у Мелітополі людей. Першочергова мета таких дій – мобілізація,

– розповів він.

За його словами, окупанти посилили утиски людей також за проукраїнські погляди.

"Не обов'язково говорити, що ти за Україну. Рашисти забороняють думати, що ти за Україну. Є приклад, коли в жінки у телефоні знаходили переписку. Вчора цю жінку депортували за межі тимчасово окупованої території: просто вивезли на останній блок-пост й сказали йти пішки до Запоріжжя. Тож думати теж заборонено", – підкреслив чиновник.

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Мер зауважив, що росіяни можуть зупинити будь-кого на вулиці, для "перевірки".

"За останні тижні вони обшуковують всі автівки, всі речі. З обшуками можуть прийти у будь-який час, що є нормою для тимчасово окупованої території. Люди живуть у стресі, залякані, тому ми бачимо наразі чергу на виїзд на евакуацію", – додав він.

На його переконання, росіяни проводять депортації для того, щоб ще більше залякати цивільне населення, яке є на окупованій території.

А не випускають всіх тому, що рашистам не дуже подобається жити у порожньому місті. Зараз черга є у Василівці – 4500 мешканців, які намагаються виїхати. Інша черга – у Латвії, з жителів тимчасово окупованих територій, які виїхали через Крим. Люди масово виїжджають, але це не знімає задачі ворога щодо залякування наших людей,

– пояснив Федоров.

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