Про це повідомив заступник офіційного представника Держдепу США Ведант Патель, інформує 24 канал. За його словами, кремль вважає операції з "фільтрації" критично важливими для своїх зусиль з анексії територій України.

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Як у росії контролюють "фільтрацію" в Україні

Нам відомо, що представники адміністрації президента росії надають списки українців, які підлягають фільтрації, і отримують звіти про масштаби і хід операцій,

– заявив Патель.

Він наголосив, що важко переоцінити страх і страждання, які російська "фільтрація" викликає у людей, змушених жити під контролем кремля.

"Ми вимагаємо, щоб росія негайно припинила фільтраційні операції і надала ООН, незалежним спостерігачам, гуманітарним і правозахисним організаціям доступ до цих фільтраційних місць", – додав Патель.

"Фільтраційні операції" росії жахають

Посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила, що російські "фільтраційні операції", які росія використовує для допиту та примусового транспортування українці, є жахливими.

Зростає кількість очевидців і тих, хто вижив після "фільтрації". Вони розповідають історії про погрози, переслідування та випадки тортур з боку російських силовиків. У них зібрали біометричні дані, конфіскували документи, що посвідчують особу, і відключили всі засоби зв’язку. Їх піддавали інвазійним обшукам, допитам у нелюдських і принизливих обставинах. Це дійсно жахливо,

– зазначила Томас-Грінфілд.

Вона вважає, що російські окупанти роблять це для того, щоб підготуватися до спроби анексії. Їхня мета - силою змінити настрої, щоб створити шахрайський вигляд легітимності російської окупації та можливої ймовірної анексії ще більшої території України.

Росія примусово депортувала понад 2,5 мільйона українців

Україна засудила схему "фільтрації" росії. В міжнародній організації ООН заявили, що там вбивають і катують мирних людей. Тисячі громадян України насильно депортували в "ізольовані та депресивні регіони Сибіру та Далекого Сходу". Про це повідомила заступниця посла України в ООН Христина Гайовишин.

За словами Гайовишин, окупанти депортували 2,5 мільйона осіб, зокрема 38 тисяч дітей. Українців тероризують під приводом пошуку "небезпечних" людей.

Ті, хто мають інші політичні погляди або пов’язані з українським урядом чи ЗМІ, зникають у сірій зоні. А дітей виривають з обіймів батьків.

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