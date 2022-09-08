Об этом сообщил заместитель официального представителя Госдепа США Ведант Патель, передает 24 канал. По его словам, кремль считает операции по "фильтрации" критически важными для своих усилий по аннексии территорий Украины.

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Как в России контролируют "фильтрацию" в Украине

Нам известно, что представители администрации президента России предоставляют списки украинцев, подлежащих фильтрации, и получают отчеты о масштабах и ходе операций.

– заявил Патель.

Он подчеркнул, что трудно переоценить страх и страдания, которые российская фильтрация вызывает у людей, вынужденных жить под контролем кремля.

"Мы требуем, чтобы Россия немедленно прекратила фильтрационные операции и предоставила ООН, независимым наблюдателям, гуманитарным и правозащитным организациям доступ к этим фильтрационным местам", - добавил Патель.

"Фильтрационные операции" россии ужасают

Посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что российские "фильтрационные операции", которые россия использует для допроса и принудительной транспортировки украинцы, ужасны.

Растет количество очевидцев и выживших после "фильтрации". Они рассказывают истории об угрозах, преследованиях и случаях пыток со стороны российских силовиков. В них собрали биометрические данные, конфисковали документы, удостоверяющие личность, и отключили все средства связи. Их подвергали инвазионным обыскам, допросам в бесчеловечных и унизительных обстоятельствах. Это действительно ужасно,

– отметила Томас-Гринфилд.

Она считает, что российские оккупанты делают это для того, чтобы подготовиться к попытке аннексии. Их цель – силой изменить настроения, чтобы создать мошеннический вид легитимности российской оккупации и возможной вероятной аннексии еще большей территории Украины.

Россия принудительно депортировала более 2,5 миллионов украинцев

Украина осудила схему "фильтрации" России. В международной организации ООН заявили, что там убивают и пытают мирных людей. Тысячи граждан Украины насильственно депортировали в "изолированные и депрессивные регионы Сибири и Дальнего Востока". Об этом сообщила заместитель посла Украины в ООН Кристина Гайовишин.

По словам Гайовишин, оккупанты депортировали 2,5 миллиона человек, в том числе 38 тысяч детей. Украинцев терроризируют под предлогом поиска "опасных" людей.

Те, у кого другие политические взгляды или связанные с украинским правительством или СМИ, исчезают в серой зоне. А детей вырывают из объятий родителей.

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