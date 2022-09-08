Від початку повномасштабного вторгнення росія "допитала, затримала і насильно депортувала" від 900 тисяч до 1,6 мільйона українців. Про це заявила представниця США в ООН Лінда Томас-Грінфілд, інформує 24 канал.

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Депортація дітей

Вашингтон має інформацію, що тільки в липні загарбники вивезли з окупованих територій понад 1800 дітей. Росіяни депортують мирних, аби підготуватись до спроби анексії.

Насильницьке переміщення або депортація осіб з окупованої території на територію окупанта є воєнним злочином,

– наголосила Томас-Грінфілд.

Представниця ООН з прав людини Ілзе Брандс Керіс відзначила стурбованість, оскільки російська влада прийняла спрощену процедуру надання громадянства дітям, які залишилися без батьків. Їх хочуть насильно відправляти у російські сім'ї.

Доступ до полонених

Наголосили, що необхідно забезпечити доступ представників ООН і Червоного Хреста до всіх людей, затриманих під час війни в Україні. Зокрема, й до місць перебування українських військовополонених і затриманих цивільних осіб в росії.

Представниця Великої Британії Барбара Вудворд стурбована, що росія може насправді використовувати насильницькі депортації, що насильно змінити демографічний склад частин України".

Порушення прав у "фільтраційних" таборах

Керіс констатувала, що російські військові піддають цивільних так званій "фільтрації". Людей, яких окупанти вважають пов'язаними з українськими збройними силами або державними установами, піддають тортурам. Їх насильно затримують та жорстоко поводяться.

Ця практика призвела до численних порушень прав людини...Під час фільтрації росіяни піддавали людей особистому огляду, який іноді включає примусове оголення та докладні допити про походження, сімейні зв'язки, політичні погляди,

– розповіла Керіс.

Окупанти перевіряють особисті речі, зокрема мобільні телефони. Вони збирають дані, фотографії та відбитки пальців. Людей часто залишають без належного доступу до їжі, води та засобів гігієни. Жінки та дівчата наражаються на ризик сексуального насильства. Крім того, посадовиця підтвердила – зафіксовано випадки зникнення людей.

Відтак Кехріс закликала росію негайно надати доступ міжнародним спостерігачам до місць утримання осіб, які пройшли "фільтрацію".

Томас-Грінфілд наголосила, що більга очевидців та тих, хто пережив "фільтрацію". Вони розповідають про погрози, переслідування та тортури.

"Їх обшукували, допитували в нелюдських і принизливих умовах. Це дійсно жахливо", – додала дипломатка.

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