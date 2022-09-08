С начала полномасштабного вторжения россия "допросила, задержала и насильственно депортировала" от 900 тысяч до 1,6 миллиона украинцев. Об этом заявила представительница США в ООН Линда Томас-Гринфилд, передает 24 канал.

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Депортация детей

У Вашингтона есть информация, что только в июле захватчики вывезли с оккупированных территорий более 1800 детей. Россияне депортируют мирных, чтобы подготовиться к попытке аннексии.

Насильственное перемещение или депортация лиц с оккупированной территории на территорию оккупанта является военным преступлением,

– подчеркнула Томас-Гринфилд.

Представитель ООН по правам человека Илзе Брандс Кэрис отметила обеспокоенность, поскольку российские власти приняли упрощенную процедуру предоставления гражданства детям, оставшимся без родителей. Их хотят насильственно отправлять в российские семьи.

Доступ к пленным

Подчеркнули, что необходимо обеспечить доступ представителей ООН и Красного Креста ко всем людям, задержанным во время войны в Украине. В частности, и в места пребывания украинских военнопленных и задержанных гражданских лиц в россии.

Представительница Великобритании Барбара Вудворд обеспокоена, что россия может действительно использовать насильственные депортации, что насильственно изменить демографический состав частей Украины".

Нарушение прав в "фильтрационных" лагерях

Кэрис констатировала, что российские военные подвергают гражданским так называемой "фильтрации". Людей, которых оккупанты считают связанными с украинскими вооруженными силами или государственными учреждениями, подвергают пыткам. Их насильственно задерживают и жестоко ведут.

Эта практика привела к многочисленным нарушениям прав человека.

– рассказала Кэрис.

Оккупанты проверяют личные вещи, в том числе мобильные телефоны. Они собирают данные, фотографии и отпечатки пальцев. Людей часто оставляют без надлежащего доступа к пище, воде и средствам гигиены. Женщины и девушки подвергаются риску сексуального насилия. Кроме того, чиновник подтвердила – зафиксированы случаи исчезновения людей.

Следовательно, Кехрис призвала россию немедленно предоставить доступ международным наблюдателям к местам содержания лиц, прошедших "фильтрацию".

Томас-Гринфилд подчеркнула, что есть все больше очевидцев, переживших "фильтрацию". Они рассказывают об угрозах, преследованиях и пытках.

"Их обыскивали, допрашивали в бесчеловечных и унизительных условиях. Это действительно ужасно", – добавила дипломат.

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