Саме олена шапурова пообіцяла загарбникам організувати освітній процес у тимчасово окупованому Мелітополі. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив міський голова Іван Федоров.

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"Шапурова – це добре відомий екземпляр"

Олену шапурову ще у 2021 році мали притягнути до відповідальності за корупцію. Тож вона вирішила використати ситуацію з захопленням Мелітополя як вікно можливостей для себе.

Міський голова розповів, що колаборантка тероризувала директорів шкіл та дитсадочків. Також шапурова погрожувала батькам, аби ті примусово водили дітей до окупованих шкіл. В освітніх закладах зрадниця активно поширює російські наративи.

Вона зараз займається пропагандою в школах, де є не навчальний процес, а саме пропаганда: промивають мозок нашим дітям співанням гімну ворожої держави,

– зазначив Іван Федоров.

Окрім того, шапурова першою почала викидати підручники про історію нашої держави.

Підрив колаборантки – це гарний приклад того, що партизанський рух у Мелітополі працює і точно жодного колаборанта він не забуде, підсумував міський голова.

Підрив машини колаборантки у Мелітополі: що відомо

Близько восьмої ранку в одному з житлових районів Мелітополя прогримів вибух. Місце одразу оточили російські військові. Вони намагалися приховати, що сталося. Уже незабаром Іван Федоров повідомив, що підгоріла машина місцевої колаборантки олени шапурової. Зрадниця не сильно постраждала, однак злякалася до півсмерті.

Тим часом у Daewoo Lanos вибиті вікна та продірявлений кузов. У соцмережах повідомили, що в машині був її чоловік, теж зрадник, роман дзюба. Після вибуху він нібито зник. Припускають, що пораненого могли відвезли до сусідньої з поліклінікою будівлі, де вже давно облаштувалися загарбники.

Машина колаборантки шапурової після вибуху / Фото з телеграм-каналів

Дірка в кузові машини колаборантки / Фото з телеграм-каналів

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Партизанський рух у Мелітополі набирає обертів: останні новини

8 вересня партизани влаштували вибух біля дому колаборанта і псевдокерівника водоканалу юрія онищука.

Раніше "підсмажили" олега шостака – соратника гауляйтера на окупованій частині Запорізької області.

Партизани провели комплекс дій, аби зірвати псевдореферендум. Вони знищили дві бази росіян.

За версією американського Інституту з вивчення війни, Мелітополь є центром партизанського руху.

Цікаво, що жодного партизана росіяни не знайшли. Про це 24 каналу в "Інтерв'ю24" ексклюзивно розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров.

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