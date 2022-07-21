Підприємством керує колаборант Юрій Онищук. Працівникам виплатили зарплату рублями. Однак нарахували менше, ніж обіцяли.

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Окупанти розказували про "податки"

Загарбники стверджували, що зарплати видали з вирахуванням "податків". Однак насправді податки за співробітників ніхто не збирався сплачувати.

Працівники влаштували скандал. Особливо обурювались ті, кому залишилось ще трохи до пенсії, тобто більшість. Спочатку вимагали дати їм недоплачені суми, щоб потім через Приват 24 заплатити за себе страховий стаж і не хвилюватись за пенсію. Проте отримали відмову від окупантів. Тоді працівники вимагали видати їм довідки про страховий стаж, але теж марно.

Люди продовжують бунтувати, адже не отримують стажу в Україні та не зможуть претендувати на пенсію.

Скільки місцевих залишилось у Мелітополі

Мер Мелітополя Іван Федоров розповів, що близько 60 тисяч людей досі проживають в окупації. При цьому у місті – складна гуманітарна ситуація. Люди масово хочуть виїхати, але окупанти майже нікого не випускають.

Сотні автівок стоять біля Василівки. Крім того, за пропуск без черги загарбники вимагають від 100 до 500 доларів.

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