Предприятием руководит коллаборант Юрий Онищук. Работникам выплатили зарплату рублями. Однако насчитали меньше, чем обещали.

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Оккупанты рассказывали о "налогах"

Захватчики утверждали, что зарплаты выдали за вычетом "налогов". Однако на самом деле налоги за сотрудников никто не собирался платить.

Работники устроили скандал. Особенно возмущались те, кому осталось еще немного до пенсии, то есть большинство. Сначала потребовали дать им недоплаченные суммы, чтобы потом через Приват 24 заплатить за себя страховой стаж и не беспокоиться за пенсию. Однако получили отказ от оккупантов. Тогда работники потребовали выдать им справки о страховом стаже, но тоже напрасно.

Люди продолжают бунтовать, ведь не получают стаж в Украине и не смогут претендовать на пенсию.

Сколько местных осталось в Мелитополе

Мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал, что около 60 тысяч человек до сих пор проживают в оккупации. При этом в городе – сложная гуманитарная ситуация. Люди массово хотят уехать, но оккупанты почти никого не выпускают.

Сотни автомобилей стоят возле Васильевки. Кроме того, за пропуск без очереди захватчики требуют от 100 до 500 долларов.

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