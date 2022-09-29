Именно елена шапурова пообещала захватчикам организовать образовательный процесс во временно оккупированном Мелитополе. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил мэр Иван Федоров.

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"Шапурова – это хорошо известный экземпляр"

елену шапурову еще в 2021 году должны были привлечь к ответственности за коррупцию. Она решила использовать ситуацию с захватом Мелитополя как окно возможностей для себя.

Городской глава рассказал, что коллаборантка терроризировала директоров школ и детсадов. Также шапурова угрожала родителям, чтобы те принудительно водили детей в оккупированные школы. В образовательных учреждениях предательница активно распространяет российские нарративы.

Она сейчас занимается пропагандой в школах, где есть не учебный процесс, а именно пропаганда: промывают мозг нашим детям пением гимна враждебного государства,

– отметил Иван Федоров.

Кроме того, шапурова первой начала выбрасывать учебники по истории нашего государства.

Подрыв коллаборантки – это хороший пример того, что партизанское движение в Мелитополе работает и точно ни одного коллаборанта оно не забудет, подытожил городской голова.

Подрыв машины коллаборантки в Мелитополе: что известно

Около восьми утра в одном из жилых районов Мелитополя прогремел взрыв. Место сразу оцепили российские военные. Они пытались скрыть, что произошло. Уже вскоре Иван Федоров сообщил, что подгорела машина местной коллаборантки шапуровой елены. Предательница не сильно пострадала, однако испугалась до полусмерти.

Между тем у Daewoo Lanos выбиты окна и продырявленный кузов. В соцсетях сообщили, что в машине был ее муж, тоже предатель, роман дзюба. После взрыва он якобы скрылся. Предполагают, что раненого могли увезти в соседнее с поликлиникой здание, где уже давно обосновались захватчики.

Машина коллаборантки шапуровой после взрыва / Фото из телеграм-каналов

Дыра в кузове машины коллаборантки / Фото из телеграм-каналов

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Партизанское движение в Мелитополе набирает обороты: последние новости

8 сентября партизаны устроили взрыв возле дома коллаборанта и псевдоруководителя водоканала юрия онищука.

Ранее поджарили олега шестока – соратника гауляйтера на оккупированной части Запорожской области.

Партизаны провели комплекс действий, чтобы сорвать псевдореферендум. Они уничтожили две базы россиян.

По версии американского Института по изучению войны Мелитополь является центром партизанского движения.

Любопытно, что ни одного партизана россияне не обнаружили. Об этом 24 каналу в "Интервью24" эксклюзивно рассказал городской глава Мелитополя Иван Федоров.

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