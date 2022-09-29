По данным источников 24 канала в украинских спецслужбах, высшее российское военно-политическое руководство россии не было готово к настоящим протестам против "могилизации". В кремле рассчитывали, что все митинги будут проходить с хороводами и добровольными походами избитых псевдолибералов в автозаки.

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Впрочем, в Дагестане, как оказалось, мириться с намерениями москвы воевать до последнего мужчины с российским паспортом не собираются.

Путин выбирает между крайне жестоким подавлением и отменой мобилизации

Когда жители многих населенных пунктов в Дагестане вышли на улицы, власти были готовы традиционно разогнать протест и продолжить мобилизовать тысячи жителей.

Однако неожиданно для всех дагестанцы решили отбивать у полицейских задержанных. Ситуация стремительно вышла из-под контроля местных властей и карателей из росгвардии.

Полицейские, привыкшие к тому, что россияне не сопротивляются, оказались совершенно не готовы к подавлению протеста собственными силами. Не смогли снизить градус конфликта и многочисленные чиновники, приезжавшие общаться с народом.

Не смогли снизить градус конфликта и многочисленные чиновники, приезжавшие общаться с народом. Поскольку "забыть" о массовых и несанкционированных акциях неповиновения путин не может, он и его подручные столкнулись с проблемой: им надо либо задействовать танки и крайне жестко и показательно подавить протест, либо тихонько согласиться с позицией толпы.

Объявлять в Дагестане режим контртеррористической операции и перебрасывать в бурный регион армию в кремле не хотят. Поэтому в ближайшие дни власти республики могут обратиться к народу с объявлением о том, что "регион выполнил норму по призыву".

Скорее всего, путин выберет именно такой вариант, ведь ему гораздо проще не идти против воли народа и замять конфликт информационно. Конечно, при этом никакого прецедента не произойдет, потому что в остальных 20 республиках, входящих в федерацию, даже намеков на выход протестов из-под контроля москвы не зафиксировали. Кроме того, как россияне, так и кремль молча проглотили отказ кадырова от проведения мобилизации в оккупированной Ичкерии.

Намерения отправить на войну всех стали для Дагестана холодным душем

За 8 лет агрессии против нашего государства российские пропагандисты достигли цели и превратили свой народ в кровожадную толпу, ненавидящую украинцев. Определенная часть населения при этом с удовольствием соглашалась отправиться убивать и умирать за деньги, однако большинство россиян предпочитали следить за войной с экранов телевизоров.

24 февраля ситуация изменилась, пропаганда достигла своего апогея, а кремль начал тысячами забрасывать добровольцев в жернова войны. Жители глубинки молча наблюдали за тем, как в их городах формируют разные группировки. Затем они же видели огромный поток гробов, в которых возвращаются "защитники". Эта ситуация вполне устраивала всех, хотя на самом деле никто из россиян не верил ни в то, что в Украине продолжается "СВО", ни в то, что она идет по плану. Все понимали, что идет полномасштабная война, но верили, что их на нее не отправят.

Однако объявлением мобилизации путин фактически расписался в том, что вся профессиональная армия потерпела провал, а также подписался под тем, что готов вести войну, несмотря на ее последствия для россии. Такого жители Дагестана терпеть не смогли. Потому что куража, который они ощущали 24 февраля, уже не было, а никто из них действительно не понимает, для чего нужно "защищать родину" в чужой стране.

Так что намерения путина отправить на войну всех стали для кавказского народа холодным душем. Ибо каждый дагестанец знает, сколько людей из его региона погибли в Украине, а поездка в зону боевых действий практически гарантирует получение клочка земли размером 2 на 1 метр. Поэтому протестные настроения в случае продолжения мобилизации будут только усиливаться. И потому через несколько дней можно будет с уверенностью сказать, что даже такие маленькие бунты в россии способны влиять на власть.