За даними джерел 24 каналу в українських спецслужбах, вище російське військово-політичне керівництво росії не було готове до справжніх протестів проти "могилізації". У кремлі розраховували, що всі мітинги проходитимуть із хороводами та добровільними походами побитих псевдолібералів до автозаків.

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Втім, у Дагестані, як виявилося, миритися із намірами москви воювати до останнього чоловіка з російським паспортом не збираються.

Путін обирає між вкрай жорстоким придушенням та скасуванням мобілізації

Коли жителі багатьох населених пунктів у Дагестані вийшли на вулиці, влада була готова традиційно розігнати протест та продовжити мобілізовувати тисячі мешканців.

Однак несподівано для всіх дагестанці вирішили відбивати у поліцейських затриманих. Ситуація стрімко вийшла з-під контролю місцевої влади та карателів із росгвардії.

Поліцейські, які звикли до того, що росіяни не чинять опір, виявилися геть не готовими до придушення протесту власними силами. Не змогли понизити градус конфлікту й численні посадовці, які приїжджали спілкуватися із народом.

Не змогли понизити градус конфлікту й численні посадовці, які приїжджали спілкуватися із народом. Оскільки ж "забути" про масові та несанкціоновані акції непокори путін не може, він та його поплічники зіштовхнулися з проблемою: їм треба або задіювати танки та вкрай жорстко і показово придушити протест, або ж тихенько погодитися з позицією натовпу.

Оголошувати у Дагестані режим контртеррористичної операції та перекидати у буремний регіон армію в кремлі не хочуть. Тож найближчими днями влада республіки може звернутися до народу з оголошенням про те, що "регіон виконав норму по призову".

Скоріш за все, путін обере саме такий варіант, адже наразі йому набагато простіше не йти проти волі народу та зам'яти конфлікт інформаційно. Звісно, що при цьому ніякого прецеденту не станеться, бо в інших 20 республіках, які входять до федерації, навіть натяків на вихід протестів з-під контролю москви не зафіксували. Крім того, як росіяни, так і кремль, мовчки проковтнули відмову кадирова від проведення мобілізації в окупованій Ічкерії.

Наміри відправити на війну всіх стали для Дагестану холодним душем

За 8 років агресії проти нашої держави російські пропагандисти досягли мети та перетворили свій народ на кровожерливий натовп, який ненавидить українців. Певна частина населення при цьому залюбки погоджувалася відправитися вбивати та вмирати за гроші, однак більшість росіян воліли дивитися за війною з екранів телевізорів.

24 лютого ситуація змінилася, пропаганда досягнула свого апогею, а кремль почав тисячами закидати добровольців у жорна війни. Жителі глибинки мовчки спостерігали за тим, як у їх містах формують різноманітні угруповання. Потім вони ж бачили величезний потік трун, в яких повертаються "захисники". Ця ситуація цілком влаштовувала всіх, хоча насправді ніхто з росіян не вірив ані у те, що в Україні триває "СВО", ані у те, що вона "йде за планом". Всі розуміли, що йде повномасштабна війна, але вірили, що їх на неї не відправлять.

Однак оголошенням мобілізації путін фактично розписався у тому, що вся професійна армія зазнала провалу, а також підписався під тим, що готовий вести війну попри її наслідки для росії. Такого жителі Дагестану терпіти не змогли. Бо куражу, який вони відчували 24 лютого, вже не було, а ніхто з них насправді не розуміє, для чого потрібно "захищати батьківщину" в чужій країні.

Тож наміри путіна відправити на війну всіх стали для кавказського народу холодним душем. Бо кожен дагестанець знає, скільки людей з його регіону загинули в Україні, а поїздка у зону бойових дій практично гарантує отримання клаптику землі розміром 2 на 1 метр. Тому протестні настрої у випадку продовження мобілізації лише посилюватимуться. І тому через кілька днів можна буде впевнено сказати, що навіть такі маленькі бунти у росії здатні впливати на владу.