Крім того, за даними джерел 24 каналу в українських спецслужбах, у глибинці в Сибіру в'язні у режимі 24/7 будують нові пенітенціарні заклади. Адже російський режим вирішив, що на будь-яку акцію "протесту" влада має реагувати в максимально жорсткий спосіб.

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Судячи з усього, у путіна вирішили довести, що фраза "всіх не посадять" не відповідає дійсності. Тож росія по-справжньому повертається до часів "великого терору".

Кремль хоче посадити у в'язниці до двох мільйонів росіян

Після рішення про оголошення у країні-агресорці мобілізації у путіна зрозуміли, що хоча більшість населення не здатна до акцій протесту, але ж невдоволення діями влади може нести для неї певну небезпеку.

Боротися з можливими проявами протестних настроїв у кремлі вирішили заздалегідь. Мовляв, чим раніше "закрутиш гайки", тим більш покірним буде населення у подальшому.

Тим паче, що з 26 вересня у росії прийняли політичне рішення звести до мінімуму можливість виїзду чоловічого населення за кордон.

Саме через це, а також через розуміння того, що соціальна напруга у росії зростатиме по експоненті, представники вищого військово-політичного командування вирішили повернутися до практики використання концентраційних таборів – за 2023 рік режим може кинути за ґрати два мільйони осіб.

З таким потоком затриманих існуюча російська система покарань впоратися не зможе, тому у лісах Сибіру розпочалося будівництво концтаборів.

Фактично бункерний диктатор вирішив без суду та слідства саджати взагалі кожного, хто хоч чимось не сподобається силовикам. Вже найближчим часом у росії масово відправлятимуть у табори десятки тисяч людей. І тих, хто насправді не любить терористичний режим, і тих, хто завжди підтримував путіна та його поплічників, але просто опинився не в тому місці не у той час.

Позбавлення волі на 3 – 5 – 10 років для росіян стане чимось цілком звичним, як і масові затримання на вулицях зараз. Втім, якщо до оголошення мобілізації через політичні переслідування за ґрати саджали переважно тих, хто називав себе лібералом та опозиціонером, то вже приблизно у грудні 2022 загроза поїхати у табори рубати ліс у Тайзі нависне буквально над кожним росіянином. Бо путін остаточно втратив зв'язок із реальністю та буде намагатися в будь-який спосіб домогтися свого. Йому потрібні збереження трону та перемога над Україною, а якою ціною сучасний Гітлер цього досягне, йому байдуже.

У концтабори відправлятимуть тих, хто потрапляв у полон чи повернувся з війни без кінцівок

Окрім того, путін підготував непоганий сюрприз для своїх ординців, які воювали заради нього в Україні. Кожен, хто повернеться із зони бойових дій без рук чи ніг, буде примусово відправлений у табори. За прикладом того, як робили у СРСР, аби "щасливе" суспільство не бачило понівечених війною людей.

Через табори також проходитимуть всі окупанти, яким пощастить вижити на полі бою та пройти через український полон. Їх кидатимуть за ґрати як зрадників, які не впоралися із завданням на фронті.

Чи зможе режим путіна розгорнути у росії роботу концтаборів у запланованому масштабі, наразі невідомо. Втім, поява подібних установ можлива лише у суспільстві, яке взагалі не здатне до якогось опору. Бо росіяни, судячи з усього, досі не зрозуміли, що якщо вони не покажуть владі свою силу, їх холоднокровно знищать. Або на фронті, або на зоні. І "водіння хороводів" у жодний спосіб не убезпечить їх від смерті чи ув'язнення. Натомість на прикладі Дагестану можна побачити, що там, де влада відчуває силу свого ж народу, їй доводиться відступати.