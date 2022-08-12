Силы сопротивления предупреждают коллаборантов, готовящих "псевдореферендум"

Мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире телемарафона рассказал, что силы сопротивления "поджарили" одного из ключевых коллаборантов. Он отметил, что шостак отвечает за пропагандистские медиа.

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Сообщается, что пострадавший от взрыва коллаборант "проявил" себя еще в 2015 году. По словам Федорова, тогда шостак руководил телевидением нынешнего гауляйтера Запорожья Евгения Балицкого, которое показало карту Украины без оккупированного Крыма. Вероятно, речь идет о "МТВ-Плюс".

Поэтому сегодня он действительно получил по заслугам,

– резюмировал Федоров.

Он также сообщил, что уже четвертый день силы сопротивления предупреждают всех коллаборантов, которые будут причастны к псевдореферендуму, что их будет ждать судьба коллаборанта шостака.

Иван Федоров отметил, что "предупреждение" для коллаборантов началось с разрушения штаба "единая россия" на территории оккупированного Мелитополя. После этого был удар по фейковому офису, не выдававшему водительские права и номерные знаки.

"И вот уже первый коллаборант", – сказал мелитопольский городской глава.

Как рассказал Федоров, в Мелитопольском районе пострадала семья коллаборантов, активно агитировавших за проведение референдума.

Референдума не будет потому, что никто не хочет жертвовать своей жизнью,

– заявил Федоров.

В Херсонской области убили гауляйтера

В субботу, 6 августа, появилась информация, что на одного из гауляйтеров Новой Каховки виталия гуру покушались. Сообщалось, что предатель выжил и находится в тяжелом состоянии.

Но уже 7 августа стало известно, что гауляйтер умер. Депутат Херсонского областного совета и военный ТрО Сергей Хлань сообщил, что предателя расстреляли из пистолета.

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