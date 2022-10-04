Утім, зараз немає інформації, що "мобіки" вже перебувають на території Білорусі. Про це 24 каналу розповів кореспондент білоруської служби "Радіо Свобода" Валерій Калиновський.
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Наразі в Білорусі немає "мобіків"
Відомо, що в Білорусі займаються підготовкою залізниці, ймовірно, для прийому російських військ. Крім того, білоруси зміцнюють два аеродроми близько до кордонів з Україною. Мовиться про авіабази Зябровка та Лунинець, які країна-агресорка використовує з перших днів повномасштабного вторгнення до нашої держави.
Щодо мобілізованих, то поки в Білорусі їх не бачили. Хіба лише тих, хто тікає від мобілізації. Таких досить багато,
– повідомив Калиновський.
Намагаються не "світитися", щоб їх не знайшли силовики
Росіяни, які не дуже прагнуть зустрітися з українськими військовими, тікають з країни-агресорки до Білорусі. Але намагаються не дуже "світитися", оскільки існує потенційна загроза, що силовики Лукашенка будуть їх шукати, щоб відправити назад до Росії.
Таких фактів, щоб їх (ухилянтів – 24 канал) зловили та видали Росії – немає. Є факти, що їх зупиняли ще на російській території в потягах і забирали російські силовики, а щоб білоруські силовики за ними полювали – таких фактів наразі немає,
– зазначив білоруський кореспондент.
Найбільше ж росіян-ухилянтів перебуває у столиці Білорусі – Мінську. Там вони намагаються скористатися аеропортом та якось вилетіти в інші країни, зокрема до Туреччини.
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Участь Білорусі у війні проти України: останні новини
- Останнім часом з'являється все більше інформації про напад Білорусі на Україну. Однак в Інституті вивчення війни вважають, що безпосередній вступ Білорусі у війну залишається малоймовірним. Там зазначили, що наразі немає жодних ознак формування російськими військами ударної групи для націлювання на північ нашої держави.
- Білоруський опозиціонер Павло Латушко повідомив, що Лукашенко хоче розмістити на території Білорусі 120 тисяч російських військових. Це може статись упродовж листопада – лютого.
- Головне управління розвідки Міноборони заявляло, що у Білорусі вже готуються розмістити 20 тисяч російських мобілізованих. Вони мають поповнити підрозділи, які дислокуються на території країни.
- Самопроголошений президент Білорусі Алєксандр Лукашенко доручив державному секретарю ради безпеки розпочати підготовку до оборони "за нормами воєнного часу". Він вже навіть заговорив про "мобілізацію" в Білорусі. Щоправда, поки не про військову, а на збір врожаю.