Утім, зараз немає інформації, що "мобіки" вже перебувають на території Білорусі. Про це 24 каналу розповів кореспондент білоруської служби "Радіо Свобода" Валерій Калиновський.

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Наразі в Білорусі немає "мобіків"

Відомо, що в Білорусі займаються підготовкою залізниці, ймовірно, для прийому російських військ. Крім того, білоруси зміцнюють два аеродроми близько до кордонів з Україною. Мовиться про авіабази Зябровка та Лунинець, які країна-агресорка використовує з перших днів повномасштабного вторгнення до нашої держави.

Щодо мобілізованих, то поки в Білорусі їх не бачили. Хіба лише тих, хто тікає від мобілізації. Таких досить багато,

– повідомив Калиновський.

Намагаються не "світитися", щоб їх не знайшли силовики

Росіяни, які не дуже прагнуть зустрітися з українськими військовими, тікають з країни-агресорки до Білорусі. Але намагаються не дуже "світитися", оскільки існує потенційна загроза, що силовики Лукашенка будуть їх шукати, щоб відправити назад до Росії.

Таких фактів, щоб їх (ухилянтів – 24 канал) зловили та видали Росії – немає. Є факти, що їх зупиняли ще на російській території в потягах і забирали російські силовики, а щоб білоруські силовики за ними полювали – таких фактів наразі немає,

– зазначив білоруський кореспондент.

Найбільше ж росіян-ухилянтів перебуває у столиці Білорусі – Мінську. Там вони намагаються скористатися аеропортом та якось вилетіти в інші країни, зокрема до Туреччини.

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