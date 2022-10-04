Впрочем, сейчас нет информации, что "мобики" уже находятся на территории Беларуси. Об этом 24 каналу рассказал корреспондент белорусской службы "Радио Свобода" Валерий Калиновский.

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Пока в Беларуси нет "мобиков"

Известно, что в Беларуси занимаются подготовкой железной дороги, вероятно, для приема российских войск. Кроме того, белорусы укрепляют два аэродрома близко к границам с Украиной. Речь идет об авиабазах Зябровка и Лунинец, которые страна-агрессор использует с первых дней полномасштабного вторжения в наше государство.

Что касается мобилизованных, то пока в Беларуси их не видели. Разве только тех, кто убегает от мобилизации. Таких достаточно много,

– сообщил Калиновский.

Пытаются не "светиться", чтобы их не нашли силовики

Россияне, не очень стремящиеся встретиться с украинскими военными, бегут из страны-агрессора в Беларусь. Но стараются не слишком "светиться", поскольку существует потенциальная угроза, что силовики Лукашенко будут их искать, чтобы отправить обратно в Россию.

Таких фактов, чтобы их (уклонистов – 24 канала) поймали и выдали России – нет. Есть факты, которые останавливали еще на российской территории в поездах и забирали российские силовики, а чтобы белорусские силовики за ними охотились – таких фактов пока нет,

– отметил белорусский корреспондент.

Больше всего россиян-уклонистов находится в столице Беларуси – Минске. Там они пытаются воспользоваться аэропортом и как-то вылететь в другие страны, в частности, в Турцию.

Калиновский рассказал, есть ли у Беларуси российские "мобики": смотрите видео

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