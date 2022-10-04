Впрочем, сейчас нет информации, что "мобики" уже находятся на территории Беларуси. Об этом 24 каналу рассказал корреспондент белорусской службы "Радио Свобода" Валерий Калиновский.
Важно Лукашенко заявил, что Беларусь "участвует" в войне против Украины, но "никого не убивает"
Пока в Беларуси нет "мобиков"
Известно, что в Беларуси занимаются подготовкой железной дороги, вероятно, для приема российских войск. Кроме того, белорусы укрепляют два аэродрома близко к границам с Украиной. Речь идет об авиабазах Зябровка и Лунинец, которые страна-агрессор использует с первых дней полномасштабного вторжения в наше государство.
Что касается мобилизованных, то пока в Беларуси их не видели. Разве только тех, кто убегает от мобилизации. Таких достаточно много,
– сообщил Калиновский.
Пытаются не "светиться", чтобы их не нашли силовики
Россияне, не очень стремящиеся встретиться с украинскими военными, бегут из страны-агрессора в Беларусь. Но стараются не слишком "светиться", поскольку существует потенциальная угроза, что силовики Лукашенко будут их искать, чтобы отправить обратно в Россию.
Таких фактов, чтобы их (уклонистов – 24 канала) поймали и выдали России – нет. Есть факты, которые останавливали еще на российской территории в поездах и забирали российские силовики, а чтобы белорусские силовики за ними охотились – таких фактов пока нет,
– отметил белорусский корреспондент.
Больше всего россиян-уклонистов находится в столице Беларуси – Минске. Там они пытаются воспользоваться аэропортом и как-то вылететь в другие страны, в частности, в Турцию.
Калиновский рассказал, есть ли у Беларуси российские "мобики": смотрите видео
Участие Беларуси в войне против Украины: последние новости
- В последнее время появляется все больше информации о нападении Беларуси на Украину. Однако в Институте изучения войны считают, что непосредственное вступление Беларуси в войну остается маловероятным. Там отметили, что нет никаких признаков формирования российскими войсками ударной группы для нацеливания на север нашего государства.
- Белорусский оппозиционер Павел Латушко сообщил, что Лукашенко хочет разместить на территории Беларуси 120 тысяч российских военных. Это может произойти в течение ноября – февраля.
- Главное управление разведки Минобороны заявляло, что в Беларуси уже готовятся разместить 20 тысяч российских мобилизованных. Они должны пополнить подразделения, дислоцирующиеся на территории страны.
- Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко поручил государственному секретарю Совбеза начать подготовку к обороне "по нормам военного времени". Он уже даже заговорил о "мобилизации" в Беларуси. Правда, пока не о военной, а на сбор урожая.